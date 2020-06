Go presenta su nuevo single y video: “Tú”, junto a la cantante Kennedy

El tema fue grabado en Flux Studios de Fabb Doupont, bajo la dirección del jovén y brillante Tom Beuchel.

En palabras del artista chileno sobre su encuentro con Kennedy: “Con Kennedy nos conocimos en el Groove, el club de Soul más antiguo e importante de NYC. Existe desde el 1961 y ahí han tocado todos los grandes. Yo la iba a ver cada vez que estaba en la ciudad, hasta que, hace dos años mi guitarrista (que por motivos de trabajo estaba conmigo) me dijo: “Yo le hablo. Deja de ser su fan y pasa a ser su amigo.” Y así fue. Él me la presento y nos pusimos a hablar. Le conté de los estudios donde trabajaba y le dije que estaba componiendo un tema muy bueno, que los dos podríamos hacer en dueto. Ella me dijo ¡ “Wow! Me mandas el tema para oírlo y tú material, para escuchar tu onda.” Así lo hice y desde ese día fuimos grandes amigos y partners musicales”.

A fines de 2019 Kennedy viajó a Chile y allí filmaron el videocip de “Tú”, que fue dirigido por Cristóbal Goñi. Go nos cuenta acerca de la filmación: “El video es una muy buena puesta en escena del sentimiento atrás de la letra. Creo que fotográficamente Goñi logro evocar esa feliz melancolía de este nuevo estilo de balada que se denominan los ‘nuevos lentos’ o ‘lentos con groove.’ Fue filmado en el barrio Lastarria de Santiago, un lugar histórico, muy bohemio y con mucha onda. Se ve el mural de Dasic Fernández, un arista chileno radicado en NYC”.





TÚ

Fuiste la primera que yo amé

La primera que me izo dudar

Si esto era verdad o una irrealidad

Yo te quería de verdad

Cómo podía preguntarme a mi o a mis amigos

Lo que había sentido

All night

Y así eras tú

Always been u

Y esa eras tu

Always been you

Y así eras tú tú tú

Fuiste la primera que yo amé

La primera que me hizo

Llorar

Ahí fue cuando yo aprendí

Yo aprendí a respirar

Cómo podía preguntarme a mi o a mis amigos lo que había sentido

All night

Y así eras tú

Always been you

Y esa eras tú

Always been u

Y así eras tú tú tú tú

Always been u

All night

ACERCA DE GO

Go comenzó su carrera musical en 2005 e irrumpió en la escena chilena con un género nada común para el país trasandino: el R&B, Soul y Latin soul.

A la fecha posee varios discos:

El primero “Diamante Romeo,” fue publicado el 2005, disco que ganó un premio Apes. Luego vino “La Habilidad” y de la mano de estos dos trabajos discográficos, pudo exportar su música hacia Argentina. Pasado el tiempo, Go sacó un álbum de compilados.

Ejemplares de “Nada será igual” llegaron a las tiendas de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Francia y España. En esta placa compilatoria, Charlie Sánchez en Warner España, elige su tema “Nada será igual” para que sea parte del álbum “CARÁCTER LATINO”, donde Go compartió esta invitación con artistas como Miguel Bosé, Shakira entre los más destacados.

Luego vino “Solos”, grabado en los estudios Toca do Bandido de Río de Janeiro, por el productor Antoine Midani Jr – hijo del mítico Antoine Midaine – en el recinto que es propiedad de Tom Capone – productor y ganador de siete Grammy – quienes son muy selectivos a la hora de permitir grabar a músicos.

En este disco se incluye un Bonus track con un remix de Jason Nevins, de su canción DEDICADA.

A raíz de este éxito, Go viaja a NY con su director de arte y amigo, el cineasta Cristóbal Goñi, para grabar DEDICADA en esa ciudad. Este álbum también fue nominado a los Altazor como “Mejor álbum urbano”.

Dentro de sus videoclips más destacados, se encuentran: Son con Soul (grabado en Valparaíso), Lo Dirás, Todavía (grabado junto al sambista Wilson Das Neves), Más, Dedicada (grabado en Nueva York) y Reina (grabado junto a Juan Sativo, vocalista del grupo Tiro de Gracia).

Su cuarto álbum “Dragones” fue lanzado el 2017, luego de 11 años como solista, en el que plasma las raíces del soul y del R&B, mostrando el lado más puro de este género musical. Además, este álbum es un trabajo que el artista realizó a mano; sin intervenciones digitales además del protools, lo que lo convierte en una gran obra acústica.



“Natural”, su entrega más reciente, es un trabajo distinto a lo que se conoce del músico en la actualidad: un nuevo proyecto acústico en que se pueden encontrar sonidos como la balada, el reggae, el Cha cha cha, el Son y el Soul.

“Natural” se compone de Go, quien canta y sorprende con la guitarra, además de 5 músicos más que complementan con el bajo, piano, percusión, saxo y congas. El proyecto se compone de 12 canciones que fueron grabadas entre Santiago.

Actualmente Go, se encuentra mostrando su trabajo junto a “Natural” y también su nuevo corte “Tú” canción que fue grabada junto a Kennedy de la banda neoyorkina “Kennedy Administration”, tema con el que logró convertirse como el cuarto más descargado en el día de los enamorados en Chile, en la plataforma de ITunes y se encuentra presente tanto en Spotify, como deezer y Youtube Music, entre otras.

