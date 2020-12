Guía de Arte y Cultura: semana del 5 al 11 de diciembre

Una guía semanal con varias propuestas culturales para aprovechar en forma presencial o a través de Internet

Dos muestras de arte en la UNTREF

Carlota Beltrame presenta “Memoria colectiva”, la muestra individual más importante de la reconocida artista tucumana que se exhibe en Buenos Aires en MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo y Julia Toro expone “El estado fotográfico”. Reconocida como una de las fotógrafas más importantes de Chile.

Las exposiciones se podrán visitar de acuerdo a los protocolos actuales, reservando en: visitasmuntref@untref.edu.ar hasta el 21 de diciembre. Entrada gratuita.

Puede verla en Museo de la Inmigración-Centro de Arte Contemporáneo, Sede Hotel de Inmigrantes. Av.Antártida Argentina (entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus), entrada por Apostadero Naval. Martes a Domingos de 12 a 20, Puerto Madero. CABA.

Las artista propone también un recorrido por la muestra se puede ver virtualmente desde la página de Untref. Más información en http://untref.edu.ar/muntref/lai_beltrame_toro/

_________

El arte del agua, la luz y el movimiento: Construir TV presenta el documental del artista Gyula Kosice

Construir TV, el único canal dedicado a la cultura del trabajo en Argentina, presenta en su pantalla el documental “Kosice Hidroespacial” del renombrado artista argentino Gyula Kosice inventor de las famosas esculturas con agua,luz y movimiento. Estreno el jueves 10 de diciembre a las 22.30hs en Construir TV. Repetición el sábado 12 de diciembre a las 14.30.

Además, el film tendrá un estreno diferido online por la plataforma VEODOC, en exclusiva para todo el país y de forma gratuita, del viernes 11 al viernes 18 de diciembre.

“Kosice Hidroespacial” revela el mundo íntimo y visión creativa de uno de los mitos del arte contemporáneo más importantes del siglo XX en latinoamérica, en la voz de colegas, críticos, historiadores, amigos, familia y la del propio artista desde su infancia hasta meses antes de su muerte.

Dirigida por Gabriel Saie, el documental retrata la vida y la obra de este artista y todo el trabajo que dedicó para concretar su mayor proyecto artístico: la Ciudad Hidroespacial, que fue presentado en BAFICI 2016 y declarado de Interés Cultural por Cancillería y el Ministerio de Cultura.

_________

Geometría poética en Smart Gallery

La primera muestra individual de Juan Stoppani y Jean Yves Legavre en Smart Gallery es una síntesis de sus trabajos más recientes. Un grupo de obras que se imponen desde la estética del pop art con la simple geometría del cuadrado, el triángulo y el círculo; logran construir un mundo propio.

Con los protocolos impuestos por la ciudad, puede verla hasta el 31 de diciembre, de lunes a viernes de 13 a 19 en Smart Gallery en Av. Alvear 1580 PB y desde @smartgalleryba.

__________

“Paisaje”, una experiencia artística inmersiva

“¿Cómo abordar la noción de paisaje desde este entorno extrañado?”, se preguntan Florencia Battiti y Daniel Fischer, curadores de la exposición colectiva que está disponible desde el 25 de noviembre en casanaranja.com.ar

En el contexto de pandemia, el acceso al arte por medios virtuales tomó mayor relevancia. En esa línea, la experiencia PAISAJEpropone un recorrido virtual innovador e interactivo que permite acceder, desde una computadora o celular, a las obras originales de artistas como Charly Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco.

La exhibición está dividida en cuatro salas que invitan a un recorrido pausado y agradable. El visitante podrá desplazarse entre las salas utilizando el mouse y acceder a información clave tanto de la pieza como del artista. El recorrido también cuenta con audioguías y tips desarrollados por el equipo de mediación de Casa Naranja para una exploración activa durante el tour.

___________

Calle tomada | Exhibición urbana de fotografía

Entre graffitis y murales, la fotografía artística reclama su lugar en el escenario del arte urbano con una original exposición callejera. La muestra se despliega a cielo abierto, sobre los muros del circuito de arte urbano que ofrecen los barrios porteños de Chacarita y Colegiales. En formato de afiches, las fotografías generan un impacto estético en la vía pública, para ser contempladas en forma orgánica por toda la gente que comparte la ciudad.

Todas las imágenes fueron realizadas en el 2020 durante el contexto de aislamiento y abordan temáticas relacionadas con las emociones, reflexiones del espacio íntimo y privado; utilizando recursos que van desde la narrativa contemporánea, el still life, la photo performance, hasta la fotografía como abstracción. La líder y curadora del proyecto es la fotógrafa Vivian Galban , de allí el nombre del grupo #FotoColectivoVG.

Expuestas a la intemperie en papel, las obras atravesarán el paso del tiempo, las intervenciones casuales y la propia degradación natural del material. Así, las imágenes convivirán con la aleatoriedad efímera del espacio, hasta desaparecer.

El proceso de re-contextualización de las obras para la vía pública se realizó en conjunto con Ale Giorgga, co-fundador del movimiento Buenos Aires Paste Up. Busca las intervenciones fotográficas siguiendo el hashtag #FotoColectivoVG.

__________

La Cámara de Diputados realiza un festival de arte digital con fuerte perspectiva de género

A través de una iniciativa de la diputada nacional Jimena López, la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación realiza hasta el 7 de diciembre el festival “Federales: Arte y Género” en reconocimiento a distintas mujeres de todo el país que por medio de la pasión y el esfuerzo en el trabajo han logrado destacarse y encontrar su lugar dentro del arte.

El festival surge para visibilizar el trabajo artístico de más de 20 mujeres y diversidades que se desempeñan en distintas disciplinas tales como música, artes visuales, danza, escultura, fotografía, artesanías y dibujo, entre otras.

A través de las manifestaciones artísticas propician la integración de la cultura nacional y la igualdad de género.

Puede verlo eneste enlace.|| Hasta el 7 de diciembre.

___________

Vuela con Aerocene Pacha, de Tomás Saraceno

Ya puede visitarse la exhibición que testimonia la experiencia llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

Luego de permanecer cerrada al público debido a la situación sanitaria que desencadenó el Covid-19, reabrió la exhibición que testimonia la experiencia Vuela con Aerocene Pacha llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

A través de videoproyecciones, el público puede acceder al registro del vuelo realizado a comienzos de año por la piloto Leticia Márquez en las Salinas Grandes de Jujuy, que tuvo la particularidad de ser el primer vuelo tripulado impulsado únicamente por el sol y por el aire y conocer todas las etapas de Vuela con Aerocene Pacha.

También se exhibe la mochila Aerocene, un kit básico de vuelo portátil que contiene una escultura aerosolar que se eleva a sí misma solo con el calor del sol. Vuela con Aerocene Pacha es parte de la iniciativa CONNECT, BTS, que reúne a grandes figuras del arte contemporáneo.

Puede verla todos los sábados y domingos, de 14 a 18 en las salas 206 y 207.

_________

El museo Terry de Tilcara reabre sus puertas

Desde el viernes 20 de noviembre, se puede visitar la muestra permanente del Museo Nacional Terry de Tilcara, todos los viernes, sábados y domingos por la tarde.

El Museo Nacional Terry, desde el inicio de la cuarentena, viene llevando adelante una variada agenda de propuestas virtuales a las que se sumaron luego actividades al aire libre en los patios del museo, en la plaza y en escuelas rurales. Como parte de un proceso de reapertura gradual y consciente el público ahora podrá visitar las salas del museo de forma presencial y reencontrarse con la muestra permanente que contiene obras del pintor José Antonio Terry y de sus hermanas Leonor y Sotera.

Las visitas a las salas podrán realizarse los días viernes, sábados y domingos en el horario de 14 a 18 y serán guiadas, con una duración de 25 minutos, pudiendo asistir simultáneamente hasta 6 personas que integran un mismo grupo familiar, o bien un máximo de 3 personas de distinta procedencia, según lo establecen los protocolos sanitarios.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través dela web del museo.

_________

CINE

Construir TV homenajea a Maradona con “60 veces Diego”

Construir TV se suma al homenaje a Diego Armando Maradona con la emisión de los microprogramas “60 Veces Diego” – una producción original de Deport TV que llega a la pantalla gracias a la Red Tal (Televisoras de América Latina) – y que narra la vida del ídolo del deporte mundial través de 60 historias y anécdotas inéditas.

En 1960 nacía Diego Armando Maradona, el ícono por excelencia de la pelota en Argentina y el mundo. En este documental se recorre la vida del “10” a través de 60 historias y anécdotas inéditas junto a personalidades de todos los rubros (deportistas, músicos y periodistas, entre otros). Además, se rememoran los hitos de su carrera con joyas del archivo histórico de RTA.

Puede verlo a las 22.30 en todos los canales que emiten la señal.

_________

Basado en Hechos Reales. Festival de No Ficción

Viernes 4 de diciembre

-16:00. Panel: Periodistas en pandemia: cómo contar un nuevo mundo

Cuatro experimentados y premiados cronistas de América Latina aportan desde cuatro países diferentes (Patricio Fernández desde Chile, Abraham Jiménez Enoa desde Cuba, la mexicana Cynthia Rodríguez desde Italia y Erick Lezama desde Venezuela) su mirada sobre los desafíos de narrar hoy y cómo influye el contexto de cada país en su trabajo.

-17:30. Conversación: Cómo pedirle la hora al papa

La poesía, el humor, la crónica y la ficción como forma de metabolizar la experiencia. Juan Villoro y Pedro Mairal discutirán sobre la potencia narrativa de lo cotidiano con la moderación de Emilse Pizarro.

-19:00. Conversación: Cómplices a distancia

Después de construir trayectorias emblemáticas dentro de la crónica y de recorrer experiencias similares, como su trabajo junto a Tomás Eloy Martínez, Ana Basualdo y Martín Caparrós dialogarán juntos por primera vez sobre periodismo, crónica y actualidad, acompañados por Javier Sinay.

-20:30. Inauguración: La ladrona de historias. Entrevista a Susan Orlean

Susan Orlean, autora de El ladrón de orquídeas y La biblioteca en llamas, entre otras obras que la han convertido en una de las más importantes referentes de la no ficción estadounidense será entrevistada por D. T. Max, redactor del New Yorker y autor de la biografía de David Foster Wallace Todas las historias de amor son historias de fantasmas

-22:00. Canciones basadas en hechos reales

¿Cómo ponerle armonía y letra a la realidad? Kevin Johansen hará un breve recorrido musical por las historias que lo inspiran.

Sábado 5 de diciembre

-15:00. Entrega del Premio Leamos de Crónica Breve

El Grupo Vi-Da y el Festival Basado en Hechos Reales anunciarán en una transmisión vía YouTube al ganador/a de la cuarta edición del del premio de 80.000 pesos, y las siete crónicas que serán publicadas en un ebook.

-16:30. Panel: La realidad, ese invento

Ivana Costa, Martín Kohan y Ricardo Romero participarán de un panel moderado por Sol Aliverti donde se cuestionará lo real, la realidad, su discurso y el estatuto de verdad en la ficción.

-17:30. La leyenda de lo real: conversación con Emir Kusturica

El realizador Emir Kusturica repasará su trayectoria conversando con la programadora y curadora cinematográfica Diana Sánchez y con Matías Mosteirin, responsable de contenidos de la productora KyS.

-18:30. Entrevista: Narrar el archivo. Ivan Jablonka

La periodista Oriane Fléchaire entrevistará al historiador y autor francés Ivan Jablonka, autor de Laëtitia o el fin de los hombres, entre otros, sobre su intenso recorrido documental y personal, que consolidó una obra versátil, empática y potente.

-19:30. Panel: Basado en Hechos Irreales

Tres verificadoras de información (Carla Díaz desde Perú, la periodista argentina Nadia Nasanovsky y Ana María Saavedra, editora y comunicadora social, desde Colombia) contarán las historias más desopilantes que han tenido que chequear durante un año en el que la conspiración fue la vedette.

-21:00. Cierre. La mesa del 10: cómo narrar a Dios

Participan: Ezequiel Fernández Moores, Juan Villoro y Julieta Roffo. Modera: Bárbara Pistoia.

El mundo entero se conmocionó por la muerte del artista del fútbol más grande de todos los tiempos. En estos días, surgieron los textos de amor más hermosos tanto de cronistas como de hinchas y admiradores. En el cierre de la cuarta edición del festival, Basado en Hechos Reales reúne a cuatro cronistas que lo admiraron y analizan los desafíos de narrar a una figura que desbordó todo.

_________

Continúa el ciclo Directoras 2 en Cine Arte Lumiere

Este viernes emitirá desde su plataforma Julia y El zorro, de Ines Barrionuevo. Con Umbra Colombo, Victoria Castelo Arzubialde y Pablo Limarzi.

Directoras 2, es el segundo ciclo de estrenos recientes de películas argentinas dirigidas por mujeres, con importante participación en festivales internacionales, que se presentará los viernes a las 20hs. en la plataforma de Cine Arte Lumière, en forma exclusiva y gratuita, y estará disponible hasta el domingo siguiente a las 22:00.

Sinopsis: Julia (48), ex actriz y su hija Emma (12) se instalan en una casona en un pueblo de Córdoba, Argentina. Es invierno y Julia debe arreglar la casa para venderla. Ha pasado el tiempo desde la muerte de su esposo y el padre de Emma, pero todavía viven el duelo. La tristeza ha hecho a Julia callada, distante con su hija. Una noche, Julia se encuentra con Gaspar, un amigo de toda la vida. Gaspar intenta convencer a Julia de participar en un concurso de teatro. Julia, Emma y Gaspar encuentran una manera de reconstruir sus vidas comenzando un proyecto incierto de un nuevo tipo de familia.

Además, el viernes 11 de diciembre a las 20:00, presentará “Ausencia de mí” (2018), documental de Melina Terribili.

_________

Llega el 17º TAFIC Festival Internacional de Cine/Corto de Tapiales

Inicia la décimo séptima entrega del festival y como novedad en este 2020, abandona la plaza al aire libre, que convoca a cientos de espectadores cada año, para dar el salto virtual a la plataforma audiovisual Octubre TV, donde se podrá disfrutar de toda la programación del 5 al 12 de diciembre en forma libre y gratuita en todo el territorio nacional.

Este año TAFIC presenta una gran programación que se compone de cinco secciones: Competencia Nacional; selección de los mejores cortometrajes argentinos, Competencia Extranjera; las más destacadas producciones internacionales, Panorama; cortometrajes que amplían una mirada diferente, y dos focos locales; Algo sobre Tapiales y Matanza Vamos a Filmar, como secciones vitrinas de los creadores del distrito.

Programación que podrá verse solamente por Octubre TV.

__________

“Niña mamá” en Cine. Ar

Un documental de Andrea Testa que retrata a adolescentes embarazadas que recién parieron o que están internadas por abortos inseguros y clandestinos.

La película se pregunta sobre las posibilidades de decisión cuando no hay opciones y cuando todos sus derechos son sistemáticamente violados. Mientras se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidarán de ellas?

Sinopsis: Niña mamá retrata desde los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que recién parieron o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos.

Puede verla en la plataformaCine.Ar

_________

Continúa “Butterfly”, la miniserie real sobre la transexualidad que emite Europa Europa (Ben Blackall)

La señal Europa Europa estrena “Butterfly”, una miniserie de 3 capítulos de origen británica inspirada en la historia real de Jackie Green, la persona más joven del mundo en pasar por una reasignación de sexo.

La serie es protagonizada por Callum Booth-Ford (“Peaky Blinders”), interpretando a Max (quien luego pasará a ser Maxine), Anna Friel (“Broken”) como su madre y Emmett J. Scanlan (“Safe”) como su padre. La miniserie escrita por Tony Marchant (Ganador de un BAFTA por “La marca de Caín”) y dirigida por Anthony Byrne, estrenada el jueves 3 de diciembre a las 20:00 (Arg/Chi) – 19 (Ven) – 18 (Col) – 17 (México).

Butterfly cuenta la historia de Vicky y Stephen, padres separados, y su hijo pequeño Max que se percibe como una niña. Desde pequeño trató de reprimir sus sentimientos para que su padre lo aprobará. Con 11 años, estos sentimientos son más fuertes y Max quiere vivir su vida siendo Maxine. Sus padres quieren lo mejor para ella, pero sus opiniones de cómo llevarlo son totalmente diferentes. Mientras que Stephen piensa que es solo algo pasajero, Vicky se asegura de que la salud mental de Maxine esté intacta. La historia que se desarrolla es el mayor desafío y prueba de amor que se pueda imaginar, ambos intentarán encontrar la mejor manera de enfrentar y apoyar esta decisión en la vida de su hija. || Hasta el 17 de diciembre.

___________

“Ceniza Negra” en Puente de Cine

Una película de Sofía Quirós Úbeda, seleccionada para representar a Costa Rica para competir por una nominación a Mejor Película Internacional en la 93º edición de los premios Oscar, y Mejor Película Iberoamericana en la 35º edición de los premios Goya de España.

Sinopsis: Ceniza Negra cuenta la historia de Selva, una chica de 13 años, que vive en un pueblo costero del Caribe Costarricense. Tras la repentina desaparición de su única figura materna, Selva queda al cuidado de un abuelo que se deteriora rápidamente. Entre sombras misteriosas y animales salvajes, Selva se enfrenta sola a sus últimos momentos de infancia y a su paso va adquiriendo una sabiduría inusual para una joven de su edad.

Estreno simultáneo enArgentina, Costa Rica y Chile en las plataformas dePuente de Cine. Redes: https://www.cenizanegra.com,IG: @cenizanegrafilm, FB: Ceniza Negra.

__________

TEATRO

Los árboles mueren de pie

Con todos los protocolos que nos indican las autoridades, vuelve a realizar funciones en la calle que nunca duerme “Los árboles mueren de pie”, ahora al aire libre! En una producción del Teatro Columbia. Hermosa sala en Avenida Corrientes 1537, que sigue apostando a espectáculos de calidad para que el público pueda disfrutar de buen teatro.

Unan obra de Alejandro Casona con adaptación de Claudio Salama y las actuaciones de Micaela Paradiso, Emilia Vidal, Penélope Arrosogaray, Gabriela Branda, Eduardo Ezon, Guillermo Lombardi, Giselle Mestre, Nonnel Nhoj, Elsa Orrea, Graciela Pérez, Claudio Salama.

Todos los sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00. Link de venta de entradas en Alternativa Teatral en este enlace.

__________

“Identidad testimonial”, el musical que le canta a la igualdad

Durante décadas se solía escuchar que el teatro musical era inocente, falsamente optimista y cumplía con su función de entretener. En su fachada de optimismo y jovialidad, el teatro musical durante años lanzó mensajes contra la discriminación racial, social y sexual. Por lo tanto, quisimos abrir esta puertita para hacer un recorrido por algunos momentos en los que se clamó por la libertad y la igualdad. Canciones de vanguardia, canciones con metáfora, canciones testimoniales de musicales de todos los tiempos, contra todo tipo de represión o discriminación sexual, racial o simplemente por segregar al diferente.

Con idea, libro y dirección de Pablo Gorlero, dirección musical, Juan Ignacio López, coreografía: Verónica Pecollo. Interpretado por Belén Cabrera, Agustín Iannone, David Okada Caldas, Manuela Perín, Mariano Taccagni, Belén Ucar.

Puede verlo todos los viernes a las 20:30 en los jardines del Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348 || Hasta el 1 de enero.

_________

Vuelve “El equilibrista”, con Mauricio Dayud Mauricio Dayub y sus 5 personajes en «El equilibrista»

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Mauricio Dayub.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie

Funciones: sábado y domingos a las 20:00 en el teatro Chacarerean

__________

MÚSICA

La UNTREF presenta la ópera El Cimarrón, biografía del esclavo fugitivo Esteban Montejo de Hans Werner Henze

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través de la Maestría en Ópera Experimental, presenta El Cimarrón, biografía del esclavo fugitivo Esteban Montejo. Recital para cuatro músicos de Hans Werner Henze, con el texto adaptado de Hans Magnus Enzensberger sobre la novela homónima de Miguel Barnet, realizada en Xirgu Espacio UNTREF, que se estrenará el miércoles 9 de diciembre, a las 20:00 horas, vía streaming a través de la plataforma opera21.live en coproducción con Teatro Musical Contemporáneo y 4′33′’ y el apoyo de Editorial Barry. Las entradas -por un valor de $600- podrán adquirirse a través de este enlace.

Con puesta en escena y dirección de Marcelo Lombardero y producción general de Martín Bauer, director de la maestría en Ópera Experimental de la Universidad, este cuento sonoro narrado en quince episodios, es un desgarrador grito de libertad e igualdad a través del relato del sufrimiento en primera persona de un esclavo cubano a finales del siglo XIX y su lucha por la liberación.

La obra cuenta con la participación de Iván García, artista multidisciplinar, cantante, y actor nacido en Venezuela, en el rol de El Cimarrón, y un ensamble instrumental conformado por Patricia García en flauta, Martín Marino en guitarra y Bruno Lo Bianco en percusión, bajo la concertación musical de Agustín Tocalini.

_________

Tercer concierto del ciclo “Fórmulas Perfectas”

El viernes 4 de noviembre a las 20.00, a través de la plataformaVivamos Cultura, se transmitirá el tercer concierto del ciclo “Fórmulas Perfectas”, en los que se reúne a mujeres de diferentes géneros para potenciar la diversidad, lo multicolor, lo distinto, lo único.

Kris Alaniz, referente entre las mujeres del hip hop latinoamericano, Kaleema, una compositora que recorre el mundo con instrumentos clásicos y tecnología, y la cantante Nashy Nashai interpretarán “Mi pueblito”, de Kris, un instrumental de Kaleema junto a Kris, y todas juntas “Las hojas tienen mudanza”. En esta unión, las voces de las metrópolis se combinarán con el nuevo sonido de los folklores del mundo.

_________

Legüereale presenta “Lemar”

Legüereale es un original colectivo conformado por 12 músicas, cantoras y bailarinas, cuya propuesta única integra la fuerza del ensamble de bombos y tambores con instrumentos melódicos, la canción y la danza de una forma novedosa. En 2015 editó su primer álbum, “Celebración” y ahora presenta “Lemar”, el segundo corte de su próximo disco, “La Paz del Fuego”.

El viernes 11 de diciembre a las 20.30, presenta el lanzamiento del videoclip conceptual por YouTube y otras redes sociales.

“Lemar” implica una incursión en la canción para Legüereale, un grupo que se autodefine como transgénero, ya que no limita sus posibilidades creativas a un único estilo. El nuevo tema llega para complementar a “dTerum”, el primer corte del disco, difundido en marzo. Ambas canciones, con sonoridades diferentes, forman parte de un concepto integral.

_________

TALLERES Y ACTIVIDADES

Vuelve la Feria de Mataderos

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, anuncia la reapertura de la histórica Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas, ubicada en el corazón del barrio de Mataderos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, desde el próximo domingo 6 de diciembre y durante todos los domingos de 11 a 19 hs.

En el marco del nuevo período de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y por medio de la aplicación del protocolo para el funcionamiento de las ferias de artesanías, la tradicional Feria de Mataderos retomará la actividad de sus puestos de artesanías y de la feria gastronómica, donde se venderá comida al paso y productos típicos de nuestra cultura nacional.

Esta iniciativa busca reactivar el circuito cultural de una de las ferias más importantes de la Ciudad, respetando el distanciamiento social y desalentando la permanencia en el lugar para evitar aglomeraciones. Para cumplir con todos los cuidados sanitarios, en esta primera instancia no se programarán espectáculos de música y baile sobre el escenario.

La Feria fue creada en 1986 con el objetivo de generar un espacio permanente para la producción y difusión de nuestras raíces culturales. Espacio en el que normalmente se puede disfrutar de una amplia variedad de comidas regionales, artesanías, recitales, shows de danzas típicas, carrera de sortijas y todo lo que hace al folklore de nuestro país.

_________

Los Museos BA celebran el Día Nacional del gaucho

El 6 de diciembre, se celebra en todo el país el “Día Nacional del Gaucho” en conmemoración a la fecha de la publicación de “El Gaucho Martín Fierro”, escrito por José Hernández en 1872 en el Gran Hotel Argentino frente a la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo. Fue instituido por la Ley N° 24303 sancionada el 15 de diciembre de 1993.

Asimismo, el MAP celebra el Día Nacional del Gaucho con un homenaje a la figura de Carlos Guillermo Daws (1870- 1947), coleccionista criollo cuyas piezas en cuero, ponchos y platería fueron adquiridas para ser parte del fondo patrimonial del MAP. Este año se conmemoran 150 años de su nacimiento.

El domingo 6 de diciembre a las 18, el MAP realizará una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, a través del siguiente link, en celebración del “Día Nacional del Gaucho”: Pasado y Presente de la tradición criolla, presentada por Felicitas Luna, directora del museo, quien conversará junto a la investigadora Juliana María Lozada, la bibliotecaria del museo, Laura Hernández y María Cecilia Pisarello, Investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano del Ministerio de Cultura de la Nación.

_________

Las propuestas de la Biblioteca de Congreso

Este viernes 4 de diciembre a las 18:00, llega el Quinto Concierto Virtual del Ciclo Música y Voces en la Biblioteca 2020. El Coro de la BCN oficiará de anfitrión, bajo la dirección de Pablo Zartmann.

Esta vez, los coros invitados también son dirigidos por Pablo Zartmann. Se trata del Coro de la Parroquia San Ildefonso, con la preparación vocal de Carolina Schneiter; junto al Coro Nichia Gakuin, con Carlos Socin como asistente de dirección.

El evento será transmitido en www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, y a través de la cuenta de Facebook de @Biblioteca del Congreso.

El sábado 5 de diciembre a las 18:00 llega una nueva edición del Festival Coral On Line”Desde casa para el mundo”.

El evento es organizado por Patagonia Canta on line y será transmitido desde www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, y a través del canal de Youtube @Biblioteca del Congreso de la Nación.

Para más información ver en www.bcn.gob.ar o en las redes sociales de @BCNArgentina.

__________

“Buenos Aires Rojo Sangre”

El festival internacional e independiente de cine de terror, fantástico y bizarro, se llevará cabo hasta el domingo 13 de diciembre.

Este año, el festival solo podrá verse de forma on line y gratis a través de Flixxo, la plataforma gratuita de micro series que premia a sus usuarios con criptomonedas. Habrá disponibles 100 cortometrajes y 34 largometrajes, muchos de ellos estrenos.

Asimismo, Cont.ar, la plataforma pública de contenidos audiovisuales de Argentina tendrá también una sección con algunos largometrajes argentinos no competitivos y en el Canal de Youtube es donde se desarrollarán todos los paneles y vivos.

__________

Las propuestas de la Embajada de Japón

La Embajada del Japón en Argentina, invita a disfrutar nuevas actividades culturales sin cargo en el último mes del año a través de un ciclo de vivos a través de la plataforma Instagram, con actividades temáticas relacionadas al Arte de la regalería en las Fiestas. El calendario será:

–“Furoshiki, el arte del envoltorio japonés” por Maru Hanashiro. Sábado 5 de diciembre a las 18 horas, vía Instagram Live.

-Origami para las fiestas por Noelia Ávila. Miércoles 16 de diciembre a las 18 horas, vía Instagram Live.

–“Adornos 3D en papel” por Noe Arata. Sábado 19 de diciembre a las 18 horas, via Instagram Live

_________

Diálogos de teatro musical

La Asociación Civil Barbados, artes escénicas presenta a les autores de las Nanóperas creadas en la residencia 2019 en “Diálogos de teatro musical” con Diego Ernesto Rodríguez.

El viernes 4 a las 19:00, Ginna Alvarez y Matías Padellaro se presentan en vivo a través de Facebook Live.

El viernes 11 de diciembre a las 19:00, lo harán Bárbara Bilbao y Fernando Strasnoy desde este Facebook Live

__________

SACH, Se Agrandó Chacarita

Es una construcción colectiva, independiente y autogestiva, de un conjunto de artistas visuales de los barrios de Chacarita, Parque Chas y Villa Ortúzar que desde el año 2018 abren las puertas de sus estudios, talleres y espacios de trabajo a la comunidad, revelándose como una manera efectiva de acercar las artes visuales en sus múltiples disciplinas en un ambiente de solidaridad festiva.

Esta 4º edición de SACH estudios abiertos se realizará en el espacio público: paredes, veredas, plazas y esquinas serán intervenidas por los artistas, dentro de los tres barrios que abarca SACH (Chacarita, Villa Ortúzar y Parque Chas).

La propuesta constará de muestras, proyecciones, murales, performances, Dj´s y Vj´s en vivo y diversas actividades artísticas invitando al público a recorrer el circuito con unmapa online. También pueden descargarse el mapa en este enlace.

__________

Vuelven terrazas, jardines y patios culturales para disfrutar la Ciudad

Las terrazas, patios y jardines culturales reabren sus puertas para vivir la cultura al aire libre. La programación incluye múltiples iniciativas culturales, barra y gastronomía, ciclos de cine, literatura, música en vivo, danza, unipersonales, para volver a disfrutar de una experiencia cultural diferente, a través de estrictos protocolos que regulan la actividad.

Es un paso más en esta puesta en marcha que lleva adelante el Ministerio de Cultura porteño, para revincularnos presencialmente con las expresiones artísticas y sus creadores, en espacios claves de la vida cultural, después de meses de acompañamiento a través de plataformas digitales.

Terrazas lunáticas en el Centro Cultural 25 de Mayo:

A partir del viernes 27 de noviembre, el CC 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) reabre su terraza y brindará seis fechas con programación cultural gratuita, funciones al aire libre, bajo las estrellas, con proyecciones de cine, música en vivo y unipersonales que podrán verse todos los viernes y sábados durante noviembre y diciembre, desde las 19 horas.

Las reservas se podrán hacer enviando un mail a cc25terraza@gmail.com con nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento y barrio. Durante la semana se podrán reservar sólo para los espectáculos de ese fin de semana, y hasta 4 lugares por persona. Se confirma una vez que la persona recibe la entrada digital, que debe entregarse el día de la función en la puerta de CC25 junto a los DNI de los asistentes.

-Viernes de Cine: Proyección + shows y música en vivo

-Viernes 4 de diciembre a las 20:00. Banda de chicas de Marilina Giménez + banda en vivo. Pequeño show (15min.) Presentación de la película a cargo de la directora + Proyección (85min.) + Preguntas y Respuestas.

-Viernes 11 de diciembre a las 20:00. Bailar la sangre de Eleoísa Tarruella y Gato Martínez Cantó + Show de Flamenco de la Cía. de Eva Iglesias. Pequeño espectáculo de Flamenco de Eva Iglesias y Cía. (Música y Bailarinas/ 20min.) + Presentación de la película a cargo de les directores + Proyección (66min.) + Preguntas y respuestas.

___________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

__________

Taller de Pintura sin Pincel por Clarisa Cassiau en vivo en instagram de San Isidro Cultura

Todos los jueves de noviembre, a las 19:00 por el Live @sanisidrocultura se realizarán los talleres de Clarisa Cassiau que acercará a su gran pasión, la pintura, con su hacer y el nuestro a la par

Esponja en mano y acrílicos cerca, Clarisa participará de Talleres de artistaspara guiar a los interesados por el mundo de la pintura, entre transparencias, esfumados y superposiciones. Como todo el ciclo, para ser parte del encuentro, totalmente gratis, habrá que subir al Live Instagram @sanisidrocultura y seguirle el tranco y la mano a esta destacada artista del Bajo de San Isidro.

__________

Concurso Federal de Muralismo

Serán seleccionadas 70 obras de todo el país que recibirán un monto de $70.000. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, lanza el Concurso Federal de Muralismo que premia a proyectos murales individuales y colectivos de todo el país.

La convocatoria se enmarca dentro de las actividades especiales que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación en el “Año del Gral. Manuel Belgrano”, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 desde su fallecimiento.

La iniciativa pretende incentivar la recuperación afectiva del espacio público y promover la expresión de las identidades locales en todo el territorio. Serán seleccionadas 70 obras que recibirán un monto de $70.000.

Está dirigida a personas mayores de dieciocho (18) años, de nacionalidad argentina (nativa o por opción) o extranjera con residencia acreditada en el país. Se requiere experiencia previa ligada al diseño y realización de murales, que será evaluada a partir de los antecedentes aportados por los/as postulantes. Se admitirán presentaciones individuales o colectivas, en los términos presentados en el siguiente Reglamento.

El eje transversal del concurso es: Soberanías y las temáticas específicas incluyen:

Link a la convocatoria: https://www.cultura.gob.ar/concurso-federal-de-muralismo-9781/

INFANTILES

La señal infantil Pakapaka presenta Elvira, una serie animada sobre educación sexual integral

La señal infantil Pakapaka presentará, a partir de este viernes 4 de diciembre, la serie animada Elvira, que aborda el respeto por la diversidad y la inclusión, en el marco de los derechos de las infancias que estipula la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26150).

La educación sexual integral es un derecho. El Estado debe garantizar a niños y niñas el acceso a información y contenidos respetuosos y de calidad que los/las ayuden a conocer y respetar su propio cuerpo y el de los/las demás, a reconocer y expresar sus emociones, a cuidar su intimidad, a identificar situaciones de abuso, a desarmar roles y estereotipos de género, y a valorar la diversidad en todos sus aspectos.

Los micros irán intercalados dentro de la programación habitual del canal y serán cinco en total:

Capítulo 1: “Las familias de mi barrio”

Capítulo 2: “Cada cosa en su lugar”

Capítulo 3: “Un equipo”

Capítulo 4: “La coreo de la tía Norma”

Capítulo 5: “El cubículo”

*Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

