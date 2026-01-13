HERMANOS GUTIÉRREZ LLEGA A MAR DEL PLATA EN EL MARCO DE SU GIRA  ¨SOUTH AMERICA TOUR 2026¨

Después de agotar todas las localidades en sus presentaciones de 2024 y 2025, Los Hermanos Gutiérrez regresan por tercera vez a la Argentina con una gira que reafirma su vínculo con el público local.

El dúo formado por Alejandro y Estevan Gutiérrez, reconocido por su sonido hipnótico de guitarras que viaja entre el desierto, el surf y la melancolía, ofrecerá dos conciertos en Buenos Aires, además de presentarse en el Cosquín Rock 2026 y Mar del Plata.

La cita con los marplatenses será el próximo lunes 16 de febrero, 20:30hs, Plaza de la Música Mar del Plata (AV, Constitución 5780)

Entradas a la venta por sistema Articket y puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata

La gira también incluye fechas en Colombia, Chile y Brasil. donde el público podrá disfrutar en vivo de la potencia instrumental y la conexión casi telepática que caracteriza a los hermanos suizo-ecuatorianos.

Con una estética única y una presencia escénica magnética, Los Hermanos Gutiérrez consolidan su lugar como una de las propuestas instrumentales más fascinantes de los últimos años.

Dejando atrás el desierto por el cosmos, los Hermanos Gutiérrez presentan un nuevo mundo sonoro en su Sonido Cósmico, rebosante de mística latina y una interacción de guitarras de otro mundo que «brilla con energía alucinógena» (Rolling Stone). Profundo, infinito y espiritual, el nuevo álbum es una odisea a través de exuberantes paisajes sonoros musicales, imbuidos de la herencia conmovedora de los Hermanos Gutiérrez y producidos artísticamente por Dan Auerbach.

