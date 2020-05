Horacio Taccone: “Más actividad exige más testeos”

“Los grupos de riesgo, los geriátricos, el personal que presta servicios de salud o en ámbitos de la salud y los sectores sociales más vulnerables deben ser alcanzados por una fuerte multiplicación focalizada de los testeos” afirmó el Concejal de Acción Marplatense

Refiriéndose a la apertura de comercios, Taccone señaló que “la nueva etapa que se encara en nuestra ciudad en lo relativo a la reactivación del comercio minorista debe ir acompañada, para que sea sostenible, de un conjunto de medidas preventivas y de detección precoz de las personas contagiadas por el COVID 19. En ese sentido, el control estricto de los protocolos así como su seguimiento, atento que permite evolucionarlos para un cuidado eficiente de los contagios resulta imprescindible”

Por otro lado, el concejal explicó que “la nueva etapa debe dar lugar a otra fase también en materia de testeos. Más actividad necesita más testeos, los grupos de riesgo, los geriátricos, el personal que presta servicios de salud o en ámbitos de la salud y los sectores sociales más vulnerables deben ser alcanzados por una fuerte multiplicación focalizada de los testeos. No testear es vendarse los ojos frente a una realidad que no debe llamarnos a engaños: hace falta reactivar pero el COVID19 no está superado”

En este sentido, el edil manifestó “exhortamos a las autoridades municipales a tomar todas las medidas que permitan asegurar un veloz incremento de los testeos así como geométrica es la velocidad de multiplicación del virus, geométricamente deben multiplicarse las evaluaciones en los sectores sociales mencionados. Testear y encontrar para organizar las respuestas asistenciales es la única forma de hacer sostenible la reactivación. El camino contrario es un camino plagado de acechanzas en el que el riesgo más grande es descubrir los casos frente a la demanda manifiesta de asistencia”

Para finalizar, Horacio Taccone agregó “solicitamos al gobierno municipal desplegar todas las capacidades de gestión para coordinar con las jurisdicción nacional y provincial una respuesta dinámica en materia de testeos que asegure una evaluación ordenada, sistemática y planificada de la circulación del virus en la ciudad”

