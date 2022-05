Inauguran exposiciones de Artes Visuales en el Auditorium

Será con Sala de Profesores, muestra anual de docentes de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro y los artistas Sergio Delasarmas, Pastor Schneider y Dana Barboza Silva.

Diversas exposiciones de pinturas quedarán habilitadas al público a partir del sábado 7 de mayo a las 18 hs en los diferentes espacios de Artes Visuales del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, como parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En el Foyer se exhibirá Sala de Profesores, una muestra anual a cargo de docentes de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro. En el Paseo de la Imagen I, Sergio Delasarmas presenta “Contaminación Plástica”, mientras que en el Paseo de la Imagen II podrá verse “Universo animal” de Pastor Schneider. En el Espacio Vitrina estará la instalación “Una cosa” de Dana Barboza Silva.

Foyer alto: “Sala de Profesores”. Muestra anual a cargo de docentes de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro.

Paseo de la Imagen I: Sergio Delasarmas presenta “Contaminación Plástica” (dibujos). La muestra consiste en dibujos realizados con micro fibra de tinta negra de diverso grosor. Las obras fueron realizadas en el periodo 2021 y en lo que va del 2022 y no fueron expuestas. Las temáticas son la religión, la explotación humana y animal metamorfoseada con máquinas, llegando en algunos casos al barroquismo alienante de micro universos distópicos.

Paseo de la imagen II: Pastor Schneider presenta «Universo Animal», una serie de 180 obras realizadas en los primeros días de confinamiento por el virus covid 19, utilizando los diarios no deseados de vecinos, a quienes el repartidor diariamente y sin falta dejaba en sus puertas.

Espacio Vitrina: Dana Barboza Silva presenta «Una cosa» (instalación). La exposición consiste en una instalación en la cual mediante el uso de reflejos sobre una superficie espejada, se observan elementos volumétricos como personajes ilustrados.

En la inauguración de las muestras participará 3millones 300mil, dúo de experimentación audiovisual y sonora conformado por Vera Capilla y Matías Cortadi.

Las muestras podrán visitarse desde el 7 al 22 de mayo, de martes a domingos de 16 a 19 hs con entrada libre y gratuita.

El sábado 7 de mayo a las 21 el grupo “Paris Jazz Club” se presentará con “Woody Allen Night”. Las puestas forman parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la presentación interpretarán un repertorio de jazz que Woody Allen eligió para sus películas, acompañado de visuales y monólogos de humor. El objetivo es revivir la atmósfera y sonoridad tan características de películas como “Midnight in Paris” “Sweet and Lowdown” “Blue Jasmine” y “Manhattan” entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por Visuales en Alta Calidad de escenas de las películas que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up.

Woody Allen Night será interpretado por Sebastián Misuraca, Francisco Villaveirán, Iván Buraschi Bernasconi, Santiago Ortolá, Diego Lebrero.

El sábado 7 de mayo a las 17 hs, en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes se realizará el primer encuentro del año de la “Escuela de espectadores”. La puesta, que forma parte de las actividades organizadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, contará en esta oportunidad con la presencia de la dramaturga, actriz y directora Paola Belfiore.

La Escuela de Espectadores de Mar del Plata se encuentra a cargo de Pablo Mascareño periodista, docente, dramaturgo y productor teatral). El proyecto es una creación del prestigioso crítico, teórico e investigador Dr. Jorge Dubatti.

La propuesta busca generar un vehículo para analizar los espectáculos teatrales de la cartelera marplatense en un diálogo directo entre el público y los artistas de la ciudad. El objetivo del proyecto es que el espectador adquiera las herramientas para manejar un espíritu crítico ante la escena.

El proyecto en Mar del Plata cuenta con una cantidad de inscriptos que lo ubica entre las Escuelas de Espectadores con mayor injerencia en su comunidad. 2022 es el duodécimo año ininterrumpido de actividades en el Teatro Auditorium.

El sabado 7 de mayo a las 21 hs se presentará la Compañía de Máscaras con la obra “Juegos Imperiales”, bajo una idea y dirección de Joaquín Baldín. Las funciones serán en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, ubicada en el Centro Comercial del Puerto. Las presentaciones forman parte de la programación organizada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La premiada obra es un juego teatral, un enlace entre mundos imaginarios, una comedia de acciones físicas, un encuentro escénico entre máscaras y cuerpos mutantes. Una comedia dramática en donde juegan un rol indispensable las máscaras expresivas y las acciones dramáticas del cuerpo cómico del actor. Máscaras y cuerpos están asociados naturalmente al teatro corporal, junto a la poética del mimo, el clown, el teatro del absurdo, la música en vivo y los enlaces de una detallada edición multimedia para enhebrar la columna vertebral del mensaje: Rescatar La Paz. Nuestra paz que está en manos de dos seres que mutan eternamente disputándose el poder. En el aire flota la sensación de lo efímero y la finitud de la vida, ya que eternamente estos dos seres, son capaces de ”jugar a que…” destrozan el mundo, tal como lo conocemos y como excusa, de este juego de intereses, políticos, económicos y humanos, dirimen sus diferencias en un eterno y absurdo partido de ajedrez. La guerra y sus consecuencias, siempre por delante de las necesidades del hombre. Para estos dos seres solo existe una forma de paz: La del propio poder que siempre se disputan.

