Inflación, inseguridad y la situación económica del país: los tres temas que más preocupan a los argentinos, según una encuesta

El relevamiento “Humor Social y Político Nacional – Abril 2022″, realizado en conjunto por las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein durante el mes pasado, arrojó, entre otros datos salientes, que la inflación, la inseguridad y la incertidumbre por la falta de un rumbo económico del país son tres de los 10 temas que más preocupan a los argentinos.

En la encuesta, de la que participaron 1.050 personas mayores de edad y de todo el país, también se destaca la preocupación por la impunidad de actos de corrupción kirchnerista, la falta de propuestas para lograr un crecimiento a nivel económico y la entrega de subsidios a quienes no lo merecen. En menor medida, otros temas que aparecen en el listado son: no hay avances contra el narcotráfico; no se detienen los piquetes; fácil acceso a las drogas y, en último lugar, la impunidad de actos de corrupción macrista. Mientras tanto, y en contrapunto a informes anteriores, el coronavirus ya no es un tópico que encienda las alarmas a nivel nacional.

Si se toma en cuenta a qué partido votaron los encuestados en las elecciones legislativas de 2021, quienes están más preocupados por los ajustes debido al pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) son los votantes de la Izquierda (43) y el Frente de Todos (41). En cuanto a la profundización del cepo, quienes más preocupación evidenciaron en la encuesta son los Libertarios (45) y los partidarios de Juntos por el Cambio (38).

Otro de los tópicos incluidos en el informe refiere a la feroz interna que atraviesa el oficialismo. Sobre este punto, más de la mitad de los consultados afirmó que la pelea entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner obstaculiza la gestión, haciendo puntual hincapié en el tratamiento de la economía. No obstante. casi la mitad de los votantes de Frente de Todos niega que esto sea una limitante.

En tanto, para el 73% de los encuestados la actual presidenta del Senado tiene la mayor parte de poder en el Gobierno. Mientras que los votantes de Juntos por el Cambio y los Libertarios sostienen que tiene casi la totalidad del poder, quienes respaldaron al actual Gobierno Nacional en los últimos comicios se encuentran divididos y restan peso a la incidencia de la Vicepresidenta.

Sobre el complejo presente económico que atraviesa el país, las principales conclusiones son que el panorama sigue siendo negativo y continúa descendiendo la esperanza de mejora, tendencia que dentro del Frente de Todos viene en franco descenso desde diciembre de 2021.

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, los indicadores de preferencias políticas evidencian que cada votante en la última elección mantiene su adhesión al partido que votó, con excepción de la Izquierda y los que eligieron partidos minoritarios. Por su parte, los que respaldaron a los candidatos de JxC presentan afinidad con ideas liberales y, una cuarta parte, radicales.

Gracias a la exitosa elección que cerró el año pasado, Juntos por el Cambio también se presenta como la coalición que puede superar en algunos puntos al Frente de Todos, haciendo énfasis en su mejor capacidad y equipos para resolver los problemas.

FUENTE: Infobae

