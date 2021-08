Joaquino Presenta su single ¨Utopía¨

Luego del lanzamiento de su primer tema ¨Lanús¨ Joaquino nos presenta ¨Utopía¨ una canción de pop e indie pop fusionada con ritmos urbanos y un toque de trap, con un estribillo pegadizo y melodías que hacen que quien la escuche fluya y se involucre con cada segundo de la misma.

Utopía es una canción que habla del amor en su estado más natural. Todo lo que expresa esta canción es amor. Por eso su nombre ̈Utopía ̈, porque continúa el concepto desarrollado en la canción anterior «LANÚS». La utopía es eso que nos hace caminar. Es eso que está en el horizonte y nos da energía, nuestro motor de vida, y para Joaquino, ese motor de vida es el amor. Un amor que no entiende de presiones. Que no corre detrás del tiempo, sino que es un amor que se expresa en el NO tiempo, de la búsqueda de un concepto más real y sustancial del amor. De replantearnos y entender qué lugar le damos en nuestras vidas. Habla de un amor que nos eleva, de un amor compañero. Un amor que se construye día a día. Amor que nos hace sentir fuego en la piel y fuego en nuestro interior, pero un fuego rodeado de ternura. La ternura de encontrarnos con ese amor, y de sentir y hacer consciente que realmente nos encontramos con nosotros y con el otro cada vez que nos enfrentamos. Un amor que se construye y construye, porque Joaquino entiende que todo se debe construir con amor, lo que lleva al artista a preguntarse ¿Qué es el amor para ustedes?

Heredó el gusto por la música de su familia de melómanos, desde pequeño ya jugaba a ser músico con baterías improvisadas con cacerolas y guitarras, a la edad de 5 años fue su primer contacto con un instrumento real cuando le regalaron una armónica, pero sus influencias musicales hicieron que se vuelque más a la guitarra comenzando de manera autodidacta e iniciando con el correr de los años sus primeros estudios formales.

Con 20 años y previo a recibirse, formó la primer banda profesional con

compañeros del conservatorio llamada ¨Decosmos¨ en ese momento, Joaquino, trabajaba en radio Bitbox Fm 93.3 lo cual le dio proximidad a la escena musical del momento, así es como llega a las manos de Mario Breuer, con el cual tuvo un trabajo de dos años de producción y grabación hasta el 2016 que se editó el disco «Años Luz» de la banda Decosmos. Todos los conocimientos junto a Mario Breuer que adquirió en ese proceso son los que hoy intenta plasmar en su música. Su visión, apadrinamiento y trabajo marcaron su carrera como músico.

Durante el 2017 comenzó a acercarse a la escena del trap, que en ese momento estaba emergiendo, trabajando con NEUEN, y junto a Taiel Heredia (Taiu), mismo artista con el que más tarde armaría un proyecto con canciones más del estilo urbano.

En el 2020, y en plena pandemia, decidió comenzar a enfocar su energía en su carrera solista. Luego de terminar la carrera de producción musical en Arjaus, comienzo a producir sus canciones, con un total de 17 canciones, de las cuales 7 fueron seleccionadas para hacer un trabajo conceptual que dará forma a su primer disco de estudio que saldrá a la luz a mediados de este año.

