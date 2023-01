Kioscos exigen la compra de un artículo para cargar la sube

Como de costumbre, los comercios ingeniaron un nuevo plan para sacar provecho de un servicio del Estado y estafar a los usuarios que utilizan de forma diaria el colectivo en Mar del Plata.

En esta temporada de verano, donde es común que a los turistas les cueste un poco más cada compra, muchos usuarios denunciaron que les exigieron la compra de un artículo para poder realizar la carga de su tarjeta sube.

En ese sentido, el defensor del pueblo, Fernando Rizzi comentó: «Según nos indican, en algunos comercios exigen la compra de un artículo para cargar la sube, mayormente en kioscos y polirrubros. Por ello, le aclaramos a la población que no debe haber ninguna condición para cargar la tarjeta sube porque el usuario tiene derecho a cargar pagando exclusivamente la recarga».

Asimismo, por lo fácil que es caer en una estafa de este estilo, Rizzi pidió que si sufren casos del tipo se comuniquen y hagan la queja con la Defensoría del Pueblo o en Defensa al Consumidor.

«Los comentarios que nos llegan es que está pasando en la ciudad, pero no definieron en qué lugares o zonas. Sin embargo, advertimos para que no intervenga la subsecretaría de inspección general», expresó.

No obstante, aclaró que el sistema de tarjeta sube «depende del Estado y está vinculado con los comercios», por lo que hay convenios para tener la máquina de recarga, aunque «si el cliente quiere proveerse del servicio y no comprar otro artículo, puede hacerlo porque no es una condición u obligación».

