Mirador Virtual Mobile

LA H NO MURIÓ EN MAR DEL PLATA: CELEBRA 35 AÑOS DE ¨ACIDO ARGENTINO¨

ARCHIVO
2

El metal argentino está de festejo, LA H NO MURIO regresa a los escenarios para conmemorar los 35 años de la salida de su disco ÁCIDO ARGENTINO y lo hará con una gran gira que comenzó con dos funciones agotadas.

La H No Murió se presenta en Mar del Plata el próximo viernes 3 de julio, 20hs en Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830)

Entradas a la venta por sistema Articket

Y puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea

El espíritu y la música de Hermética, una de las bandas del metal más importantes salidas de Argentina, vuelve a estar presente en los escenarios con este homenaje  a su disco ¨Ácido Argentino¨.

¨Ácido Argentino¨ es el segundo álbum de estudio de la banda, el cual fue editado en 1991 y certificado de platino, además de ser el primer disco de la banda con ventas masivas que al día de hoy siguen asi en forma sostenida.

La banda conformada por Claudio O ́Connor (Voz), Tano Romano (Guitarra), Karlos Cuadrado (Bajo) y Javier Rubio en batería comienza el 2026 con una extensa gira que los llevará a recorrer Argentina, Latinoamérica y Europa, además, de compartir escenario nuevamente junto a Iron Maiden en sus dos presentaciones en el Estadio Huracán.

LA H NO MURIO – ACIDO ARGENTINO 35 AÑOS 

16.05 CIPOLLETTI

17.05 BARILOCHE 

27.05 GUATEMALA (Arg)
28.05 COSTA RICA 
29.05 BOGOTÁ (Colombia)
30.05 LIMA  (Peru ) 
31.05 SANTIAGO  (Chile)
05.06 LOBOS (Arg)
06.06 CHIVILCOY (Arg)
12.06 CÓRDOBA (Arg)
13.06 RAFAELA (Arg)
03.07 MAR DEL PLATA (Arg)
04.07 LA PLATA (Arg)
20.10 ESTADIO HURACÁN + Iron Maiden
21.10 ESTADIO HURACÁN  + iron Maiden 
06.11 ALMERÍA (España)
07.11 MALLORCA   (España)
08.11 BERLÍN   (Alemania)
12.11 BARCELONA   (España)

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

La FIFA confirmó…

May 12, 2026 3

Las universidades vuelven…

May 12, 2026 4