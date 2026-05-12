LA H NO MURIÓ EN MAR DEL PLATA: CELEBRA 35 AÑOS DE ¨ACIDO ARGENTINO¨

El metal argentino está de festejo, LA H NO MURIO regresa a los escenarios para conmemorar los 35 años de la salida de su disco ÁCIDO ARGENTINO y lo hará con una gran gira que comenzó con dos funciones agotadas.

La H No Murió se presenta en Mar del Plata el próximo viernes 3 de julio, 20hs en Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830)

Entradas a la venta por sistema Articket

Y puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247 – Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea

El espíritu y la música de Hermética, una de las bandas del metal más importantes salidas de Argentina, vuelve a estar presente en los escenarios con este homenaje a su disco ¨Ácido Argentino¨.

¨Ácido Argentino¨ es el segundo álbum de estudio de la banda, el cual fue editado en 1991 y certificado de platino, además de ser el primer disco de la banda con ventas masivas que al día de hoy siguen asi en forma sostenida.

La banda conformada por Claudio O ́Connor (Voz), Tano Romano (Guitarra), Karlos Cuadrado (Bajo) y Javier Rubio en batería comienza el 2026 con una extensa gira que los llevará a recorrer Argentina, Latinoamérica y Europa, además, de compartir escenario nuevamente junto a Iron Maiden en sus dos presentaciones en el Estadio Huracán.

LA H NO MURIO – ACIDO ARGENTINO 35 AÑOS

16.05 CIPOLLETTI

17.05 BARILOCHE

27.05 GUATEMALA (Arg)

28.05 COSTA RICA

29.05 BOGOTÁ (Colombia)

30.05 LIMA (Peru )

31.05 SANTIAGO (Chile)

05.06 LOBOS (Arg)

06.06 CHIVILCOY (Arg)

12.06 CÓRDOBA (Arg)

13.06 RAFAELA (Arg)

03.07 MAR DEL PLATA (Arg)

04.07 LA PLATA (Arg)

20.10 ESTADIO HURACÁN + Iron Maiden

21.10 ESTADIO HURACÁN + iron Maiden

06.11 ALMERÍA (España)

07.11 MALLORCA (España)

08.11 BERLÍN (Alemania)

12.11 BARCELONA (España)

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