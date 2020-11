La vida de Diego Maradona en imágenes: las mejores fotos de la leyenda mundial

Una galería del ídolo popular que se transformó en un mito después de la Copa del Mundo disputada en México

Los Cebollitas era el nombre del equipo de la clase 1960, creado por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita del año 1973 y 1974 Junto a su compañero de la Selección, Osvaldo Ardiles. Desde jóven representó al país y sus producciones conmovieron a los amantes del fútbol (Shutterstock) En Alicante, durante el Mundial que organizó España en 1982 EFE/fs El técnico y ojeador italiano Gianni Di Marzio durante su encuentro con Diego en Nápoles en una fecha sin determinar. Corría el año 1978 cuando el entonces técnico y ojeador del equipo italiano de visita en Sudamérica para cazar talentos durante el Mundial de Argentina, oyó hablar a un taxista que le llevaba a su hotel de un jovencísimo jugador del Argentinos Juniors que deslumbraba por su talento Junto a Ramón Díaz conformó la dupla ofensiva que llevó a la Selección Juvenil Sub 20 a ganar su primer título mundial de la categoría en Japón El tiempo y la rivalidad entre River y Boca los iba a separar Maradona a Boca, en 1981: pago del pase en dólares NA En el Xeneize tiñó su corazón de azul y oro Revista El Gráfico 162 Diego Maradona durante el partido de Argentina – Brasil en el Mundial de España de 1982 Fue su primer gran golpe con la Albiceleste. Gentileza: El Gráfico 163 Su primer salto a Europa fue al Barcelona En la entidad catalana ganó tres títulos Tapa de la revista As de España Durante la presentación en el Blaugrana El saludo con el capitán del Manchester United, Bryan Robson, en Old Trafford Junto al Beto Alonso en un duelo entre el Napoli y River En la previa de un duelo frente a la Juventus en Roma En el sur de Italia el Diez se transformó en D10S Su mejor versión se vio en el sur de Italia Los festejos durante el primer Scudetto que consiguió Diego con el Napoli Pelusa convirtió al humilde equipo del sur en una escuadra capaz de vencer a las potencias del norte Al grito de gol Festejos de campeones Tapa de la revista El Gráfico Festejos en la intimidad del Napoli Un vestuario teñido de la pasión sureña Nápoles es su segunda casa La elegancia del Diez Durante su presentación oficial en el San Paolo Los días de la barba, previos al Mundial de España Con el trofeo de la UEFA El saludo con Peter Shilton antes de protagonizar la Mano de Dios en México Diego Armando Maradona, el héroe nacional, y el sueño hecho realidad en el Estadio Azteca el 29 de junio de 1986 (AP) Frente a Uruguay en su camino al título La Copa del Mundo en manos del mejor jugador de todos los tiempos Diego arengando a Goycochea en una de las tandas de penales del Mundial de 1990 Sorteo de capitanes en la final de Italia La bronca e indignación con el árbitro Codesal Los reclamos a Andreas Brehme, autor del gol de penal que le dio el triunfo a Alemania en la final Luego de la asistencia a Caniggia en el histórico cruce frente a Brasil Su paso por Sevilla fue acompañado de Carlos Bilardo En Andalucía también dejó su sello Nunca olvidó sus orígenes y su afecto por Boca Diego Armando Maradona en Newell`s Old Boys de Rosario, en lo que significó el regreso al fútbol argentino del mejor jugador de todos los tiempos, luego de su paso en la década del 80 por el Barcelona de España y el Napoli de Italia, y en los primeros años 90 por el Sevilla, también español. En el Mundial de Estados Unidos en 1994 El astro brilló en su segundo partido frente a Nigeria La foto previa al dramático final «Me cortaron las piernas» En el debut con Grecia también expuso su magia El 21 de junio de 1994 Argentina venció 4-0 a Grecia en el Mundial con tres goles de Batistuta y uno de Maradona, el último del 10 en una Copa del Mundo En su regreso a Boca jugó con el camerunés Alphonse Tchami Durante la década del noventa se mostró cercano a Carlos Saúl Menem Diego Maradona y Alfredo Di Stefano, dos leyendas del fútbol mundial La discusión con Julio César Toresani antes de invitaron a Segurola y Habana, 4310 7mo piso También se presentó en la Universidad de Oxford Maradona junto a su familia en los días de oro El boxeo fue otra de las actividades que disfrutó Los guantes del Diez BAIRES, OCTUBRE 28: (ARCHIVO) Fotografia de archivo de Diego Maradona, Carlos Bilardo y Jose Luis Brown durante su paso por Boca en 1996 En La Bombonera Junto a Claudia Villafane en Cuba Con su biografía Yo soy el Diego de la gente El tatuaje del Che Guevara es un símbolo en el 10 Diego sufrió varias internaciones debido a sus excesos Un país rezó por su recuperación Cuando se mostró recuperado desde Los Arcos Siempre siguiendo a la Selección. En este caso desde Cuba Con Don Diego Su primer amor Foto de archivo de la leyenda del fútbol Diego Maradona durante su partido despedida en el estadio de Boca Juniors en Buenos Aires. REUTERS Nov 10, 2001. (FotoBaires) (NA) Con Guillermo Coppola En un partido de la Copa Davis acompañando a la delegación albiceleste (NA) (NA) En la imagen, el argentino Diego Armando Maradona (i) y el basileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé (d). EFE/Archivo Junto a Chicho Serna en Medellín (NA) (AP) Télam 162 2005-06-21 EL PRESIDENTE DEL SENADO DANIEL SCIOLI ENCABEZA EL HOMENAJE AL ASTRO FUTBOLISTICO DIEGO ARMANDO MARADONA, EN EL SALON AZUL DEL CONGRESO NACIONAL DyN 162 FILE PHOTO: Football – Argentina v Holland 2006 FIFA World Cup Germany – Group C – Waldstadion, Frankfurt – June 21, 2006 Argentine soccer legend Diego Maradona during the game Action Images via Reuters/John Sibley/File Photo (NA) Télam 162 Otros tiempos: Claudia, Dalma, Diego y Gianinna, unidos Diego Armando Maradona is Announced As New Argentina Coach Andlooks Towards Former Coach Carlos Bilardo Argentina Buenos Aires Press Conference – 04 Nov 2008 Shutterstock Télam 162 162 NA 162 (Télam) -28/3/2009 usó la 10 por primera vez con Maradona como entrenador tras la renuncia de Juan Román Riquelme NA 162 AP 162 EFE 162 163 Reuters AFP Reuters 162 Rocío Oliva y Diego Maradona (Foto: Archivo) En la imagen, el brasileño Ronaldo Nazario (i), junto al argentino Diego Armando Maradona (d). EFE/Jean-Christophe Bott/Archivo (REUTERS) FOTO DE ARCHIVO. El entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Maradona, saluda antes del partido frente a Boca Juniors por la Superliga, en Buenos Aires, Argentina. 7 de marzo de 2020. REUTERS/Agustín Marcarián Argentina’s Gimnasia y Esgrima La Plata coach, former football star Diego Armando Maradona (R) walks at the field before the start of a first division football league match against Patronato in La Plata, Buenos Aires province, Argentina, on October 30, 2020. – Argentina legend Diego Maradona turned 60 on Friday. (Photo by Demian ALDAY ESTEVEZ / POOL / AFP) FILE PHOTO: Soccer Football – Argentina – La Plata, Argentina – September 8, 2019 President of Gimnasia y Esgrima Gabriel Pellegrino and Diego Maradona during his presentation as new coach REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo Diego Maradona. EFE/ Demian Alday Estévez/Archivo El director técnico de Gimnasia y Esgrima, Diego Maradona (c). EFE/ Demian Alday Estevez/Archivo Diego Armando Maradona practica gimnasia (FotoBaires)

