LALI LLEGA A TRELEW CON ¨DISCIPLINA TOUR¨

Y en el marco de su nueva tour ¨Disciplina¨ La diva pop se presentará en Trelew en próximo viernes 28 – 21hs – de octubre en Gimnasio Municipal, las entradas anticipadas ya encuentran a la venta por sistema Livepass

Mientras arrasa en plataformas con millones de reproducciones de sus recientes lanzamientos “Disciplina”, “Diva” y “Como Tu”, la estrella argentina rompe récords en venta de entradas.

Reconocida como una de las artistas más destacadas del pop latino, LALI regresa a los escenarios con nueva música y sus grandes éxitos.

Las primeras fechas de este tour fueron 23 y 24 de junio en el Estadio Luna Park. Estas presentaciones marcaron el regreso más esperado del año y dio inicio a un tour que la lleva a recorrer el país.

El “Disciplina” Tour vé a una LALI renovada, con la energía que la caracteriza, lista para interpretar nueva música y repasar su trayectoria musical. Sus fans lo pidieron y el gran momento llegó: LALI se reencontró con su público para cantar y bailar los hits de toda su carrera, incluido su cuarto álbum de estudio LIBRA y la trilogía de canciones con las que inauguró el 2022: “Disciplina”, “Diva” y “Como tú”.

El 2022 es el año de LALI: grandes proyectos musicales y actorales vuelven a demostrar su talento y versatilidad.

Disfrutando de una carrera en pleno crecimiento internacional, LALI ha llevado a la música argentina a los lugares más recónditos del mundo y suma seguidores en todo el globo arrasando con cada una de sus canciones y llenando los principales estadios.

Tras 4 álbumes de estudio, múltiples colaboraciones y éxitos musicales, la artista ha logrado trascender en la industria musical reafirmándose como una de las líderes femeninas del Pop

latino.

Alternando su carrera musical con la actoral, la versatilidad de LALI queda de manifiesto en cada una de sus actuaciones. Una artista integral, que sigue apostando a la creación e innovación, siempre en movimiento.

Más info sobre LALI

Lali es una cantante, compositora y actriz argentina que se ha convertido en una de las estrellas internacionales más populares del entretenimiento latino.

En el 2013 lanzó su primer trabajo discográfico titulado “A Bailar” donde combinó sonidos pop, hip-hop, R&B. Su segundo álbum “Soy” se convirtió en número uno en las listas de venta en Argentina, Uruguay e Israel mientras que alcanzaba el top 10 en España, Italia, Brasil y en el resto de Latinoamérica, mientras continuaba su carrera como actriz protagónica, esta vez en el cine, con la película “Permitidos”.

En el 2018 lanzó “Brava”, su tercer trabajo de estudio, donde incursionó en el terreno de la música urbana manteniendo su sonido pop bailable.

La pasión y la dedicación de Lali no la detuvo a la hora de continuar con su trabajo como actriz y mientras preparaba su “Brava Tour” volvió a la actuación en “Acusada”, un drama protagónico presentado en el Festival del Cine de Venecia.

Participó de las celebraciones del Carnaval de Brasil junto a Pabllo Vittar, fue la primera artista Argentina en tocar en Rock in Rio, fue parte de “Women in The Lead” del Billboard Latin Music Week y fue la única artista Argentina nominada a los Billboard Latin Music

Awards. También realizó una presentación estelar en los Premios Platinos en México y fue reconocida en la gran noche de los Premios Gardel de Argentina donde ganó el premio a la Mejor Canción 2019 por su single “Sin Querer Queriendo” y su disco “Brava” fue reconocido como Mejor Álbum Artista Pop Femenina y Mejor Arte de Tapa. También fue premiada como la “Artista Más Flama” de Argentina en los MTV MIAW.

En Noviembre del 2020, Lali lanzó el single y video de “Ladron” junto a Cazzu y unos minutos más tarde sorprendió a sus fans con el anuncio de la salida de su cuarto álbum en estudio titulado LIBRA.

El 2021 encontró a Lali con el fin del rodaje de las temporadas 1&2 de 1 Sky Rojo el lanzamiento de la serie en julio de ese año, su participación como coach en “La Voz” Argentina, el rodaje de una nueva serie para Amazon que saldrá en breve y trabajando en nueva música.

Durante los meses de enero y febrero del 2022 Lali volvió a sorprender a sus fans con el lanzamiento de 3 nuevas canciones donde vuelve a sus raíces de disco y baile con “Disciplina”, “Diva” y “Como Tu” ya disponible en todas las plataformas digitales.

