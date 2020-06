Las Delegaciones Municipales funcionarán como Puntos Sustentables

Contarán con un juego de contenedores para la separación de residuos, metales, cartón y papel y plásticos en sus sedes, de modo de acercar la campaña de separación de residuos municipal a los barrios más alejados de la ciudad.

El presidente del EMSUR, Sebastián D´Andrea, y el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, entregaron esta mañana, al delegado del Distrito Descentralizado de Playa Chapadmalal, Tony Curutchet, un juego de campanas de separación de residuos.

De esta forma, la Delegación se convertirá, junto a sus pares de Sierra de los Padres, Vieja Usina, Camet Norte y Batán, en un Punto Sustentable de acopio de materiales reciclables. La iniciativa se enmarca en el Programa Municipal de Separación de Residuos en Origen recientemente presentado.

Al respecto, D’ Andrea señaló que “la idea de hoy es materializar algo que venimos pensado dese hace ya un tiempo, que es la generación de algunos puntos sustentables. Nosotros relanzamos la campaña de separación en origen, y esto es parte de esa campaña”. De esta forma, “la idea es que en cada Delegación haya un Puntos Sustentable que nos permita avanzar en el radio de influencia que tenga la Delegación más allá de lo que estamos haciendo en el resto de la ciudad”, puntualizó durante la presentación en la que estuvieron directores y representantes de todas las delegaciones.

Por su parte, consultado sobre esta iniciativa, el director general del Distrito Descentralizado Playa Chapadmalal, Tony Curutchet, agradeció al EMSUR por la entrega de la campanas y la inclusión de las delegaciones en el Programa y señaló que “viene muy bien para estos barrios ya que nunca se pudo hacer un trabajo de esta manera así que vamos a hacer la promoción y también, en esta etapa inicial, vamos a trabajar con las escuelas y las sociedades de fomento para llegar con la difusión a más gente”.

Las Delegaciones Municipales se encuentran ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Cada una cumple una función primordial que es la de acercar al Municipio con sus vecinos, en particular de los barrios más alejados. Por ello, desde el ente municipal indicaron que “ubicar los Puntos Sustentables en las Delegaciones nos va a permitir que los vecinos se involucren de manera positiva en la campaña de separación en origen”.

Las campanas fueron una donación realizada recientemente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y permiten separar a los residuos en tres fracciones: plásticos (amarillo), papel y cartón (azul) y metales (verde). Por su parte, explicaron desde el EMSUR que “hemos considerado no recolectar vidrio en estos puntos para facilitar la logística dado el peso de las bolsas a la hora de recolectarlas”.

Previo a la entrega, los cinco delegados recibieron una capacitación sobre el funcionamiento y normativa de los Puntos Sustentables, mantenimiento de los contenedores, ubicación y logística, en la sede del EMSUR. Esta acción se suma al Programa de Separación en Origen que fue relanzado el pasado 5 de junio por el Municipio que solicita a los vecinos la clasificación de sus residuos en recuperables y no recuperables previo a su disposición final destacando los beneficios sociales, ambientales y económicos de esta medida.

Para más información y consultas se encuentra a disposición de los interesados la página web mgp.gob.ar/separa que aborda distintos aspectos de la gestión integral de los residuos.

Sobre los Puntos Sustentables

¿Qué se puede arrojar en los Puntos Sustentables?

Se dispondrán tres Contenedores de Separación Diferenciada, cada uno para un tipo de material diferente.

Verde: Metales (latas de aluminio y conservas, envases de aerosoles vacíos, etc.)

Azul: Papel, cartón y tetrabrik (Diarios, revistas, hojas de oficinas en blanco o impresas, cajas de cartón, envases de puré de tomate, leche o vino, libretas, cuadernos, guías de teléfono, etc.)

Amarillo: Plásticos (botellas de gaseosa o agua mineral, envases de lavandina, artículos de limpieza y perfumería, tapitas, bidones, envases de yogur, sachet de leche, etc.)

¿En qué condiciones deben estar los materiales?

Los envases deben estar vacíos y libres de líquidos o alimentos;

Papel y cartón no deben estar sucios ni mojados;

Las botellas deben estar compactadas antes de arrojarlas;

Las cajas deben estar desarmadas previo a ser arrojadas;

El contenedor debe quedar despejado. No dejes ningún residuo fuera de éste.

