LAS PELOTAS ¨6 X 6¨  EN PLAZA DE LA MÚSICA MAR DEL PLATA

LAS PELOTAS festeja sus 36 años de carrera con gira por todo el país.

Liderada por German Daffunchio, Las Pelotas se presentará el viernes 21 de noviembre en Plaza de la Música Mar del Plata (Av. Constitución 5780),mientras se encuentra en proceso de grabación de su nuevo disco de estudio.

En palabras de La banda: Jamás pensamos hasta cuando íbamos a seguir tocando .. 36 años arriba de los escenarios hablan de muchas cosas vividas .. Lo más sorprendente es que seguimos siendo felices tocando, componiendo y haciendo música 6 x 6 .. ¡Se viene el festejo !

Entradas a la venta por sistema articket.com.ar

Y puntos de venta físicos

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

CONEX: San Martín 3263 – Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea

Tecnocentro: Rivadavia 3065 – Olavarría

PC Cell: Calle Olavarría Nro112 – Bolivar

Tampico Panchos: Buenos Aires 305 – Dolores

Pensar al rock nacional sin LAS PELOTAS es pensarlo sin esa pata que supo conjugar la poética popular con una idea de mundo cohesiva y clara. Con contundencia y compromiso, la banda atravesó sus propias eras conectando y ampliando las fronteras de su decir, siempre evolucionando y siempre apostando por una trascendencia mundana, al alcance de un acorde.

Tras la disolución de la mítica banda Sumo, Germán Daffunchio decide darle vida a «LAS PELOTAS», uno de los grupos que encabezó el rumbo de cambio en la historia del Rock Nacional.

Con 36 años de carrera e incontables presentaciones en vivo, LAS PELOTAS se convirtió en indiscutible referente musical.

LAS PELOTAS se destaca por su inigualable capacidad de entrelazar el rock más puro con grandes canciones donde la lírica profunda y contundente ocupa un lugar protagónico.

La banda sigue en carrera. Mientras finalizan la grabación de lo que será su próximo trabajo discográfico, se preparan para un show y una gira

LAS PELOTAS

German Daffunchio – Voz, guitarras.

Gabriela Martinez – Bajo, coros.

Tomás Sussmann – Guitarras.

Sebastian Schachtel – Teclados.

Gustavo Jove – Batería.

Gaspar Daffunchio – Guitarras

Alejandro Gomez Ferrero – Trompeta, coros, percusión.

