LO QUE LA PANDEMIA EMPEORÓ

Desde muy temprano mensaje va mensaje viene, la pregunta se repite día a día ¿Qué cocinamos hoy? o ¿tenemos para hacer la leche hoy?

Con lo poco que se va consiguiendo en la semana se trata de abastecer la olla.

Desde la provincia recibimos alimentos los primeros meses de esta pandemia. Con el correr de los días los intervalos entre entrega y entrega eran más amplios, ademas de los faltan tes de algunos productos fundamentales. Desde el Municipio no recibimos asistencia alimentaria alguna, eso hace que nuestras realidades sean totalmente preocupantes.

Los compañeros del Barrio Autódromo juntando leña para preparar el fuego para la olla.

En el barrio Las Américas, Lorena junto a las compañeras nos dice «En media hora se llevaron todo, 60 viandas de merienda entregadas en 30 minutos».

No nos reconocen como esenciales, pero les podemos asegurar que nuestra labor es imprescindible para quienes esperan en las ve redas de merenderos y comedores de nuestra organización por un plato de comida caliente día a día.

Barrio Las Américas, preparando panes caseros.

Son las 18:30, seguimos camino para el Barrio Gral Pueyrredón, Vicky, David, Lorena y María están por entregar las viandas de cena, son sólo 5 porque redujeron el equipo hace meses debido a la pandemia. Menú del día: “fideos con tuco”, 25 paquetes de 500grs para 220 raciones ¿Sabrán las autoridades lo que es cocinar para más de 200 personas? Es un barrio de

trabajadores de la pesca y la construcción, también tiene un enclave humilde y vulnerable muy grande,como muchos otros de nuestra ciudad.

Barrio Gral Pueyrredón, lUna vez por semana los CBE {Comites Barriales de Emergencia} entregan alimentos pero solo alcanzan para una preparación. [Foto: Ignacio Beroldi].

Entregando las viandas de cena. [Foto: Ignacio Beroldi]

Dicen que la realidad social y económica que nos va a quedar es similar a la del 2001, no podemos hacer futurología pero si queremos dejar expresado que desde nuestro movimiento político y social tenemos una seria y honda preocupación porque el hartazgo y el cansancio es muy grande en nuestros barrios populares.

Detrás de la ventana, Vicky, David y Norma, el Amor hecho lucha, organización y solidaridad. [Foto: Ignacio Beroldi].

Es necesario que se tomen medidas urgentes que prioricen el derecho a la alimentación y la salud.

Debe haber una respuesta integral y determinada ante la falta de alimentos frescos y secos, se deberán pensar y diseñar políticas públicas a corto y mediano plazo para asegurar de manera sostenida que los alimentos no falten, no queremos caer en el debate de post pandemia sí o no, o en el de volver o no a la normalidad.

Atravesamos un momento de la historia de la humanidad en el que todo ha sido transformado, debatamos y discutamos los modos, los medios y quienes estaremos en la matriz del diseño de ese plan estratégico para evitar que nuestros niños.y niñas queden presos de la meritocracia o de la dadiva de algunes para poder comer.

Ese debate deberá ser con todas las voces y distribuyendo la participación real de las mujeres y sectores populares, si es que queremos transformar de verdad la política y además contener, acompañar y promover que los sectores más postergados de nuestra historia dejen de serlo, o al menos, no caigan aún más en un lugar de postergación extrema y no podamos ni siquiera tender una mano para que, entre todes, les impulsemos a poder vivir mejor.

#SomosEsenciales Sin la labor encomiable de cientos de trabajadoras populares seria otra la historia de nuestra ciudad y nuestro país. [Foto: Ignacio Beroldi].

Lorena Almonacid coordinadora del Barrio Las Americas y Emilce Rodríguez Referenta Distrital de Somos) (Foto: Ignacio Beroldi.)

Nota de opinión por: Emilce Rodriguez

Referenta Somos Barrios De Pie Gral Pueyrredon.

Comentarios

comentarios