Los CBE se volvieron a reunir con el Intendente

Los Comités Barriales de Emergencia mantuvieron este miércoles 29 la segunda reunión con el jefe comunal Guillermo Montenegro, funcionarios del gabinete municipal y representantes de Provincia y Nación. En una primera reunión celebrada el martes 21 fueron expuestas por los CBE las urgentes necesidades que se presentan en los barrios de la ciudad y fueron insuficientes las respuestas por parte del ejecutivo local, por lo que se programamó un segundo encuentro.

La curva de contagios por Covid_19 de las últimas semanas en la ciudad, es notoriamente creciente y directamente proporcional al crecimiento de la demanda alimentaria en los centros comunitarios, comedores y merenderos. Desde los CBE se plantea que «los recursos no alcanzan, la pandemia no hace que lxs vecinxs dejen de ir a los comedores»

La demanda crece y la olla se achica.

La respuesta del municipio sigue siendo la misma que semanas atrás: un aporte semanal de alimentos frescos que alcanza para sostener el 40% de una única comida en cada uno de los 360 comedores que forman parte de los CBE. » No se puede comer una vez a la semana», por lo que se insistió con un incremento significante en el aporte municipal de alimentos frescos para garantizar un mínimo de 4 raciones semanales, a lo que el intendente expresó que: » no lo puedo garantizar por qué dependo de mi capacidad de negociación».

Los Comités Barriales de Emergencia además de acompañar la demanda alimentaria de 40 mil raciones semanales, lleva implementado el programa de prevención de salud comunitaria inédito en la provincia

«CuiDARnos», con más de 600 promotorxs territoriales capacitadxs en la temática. En la reunión se volvió a demandar respuestas ante el precario funcionamiento del 107, la apertura de los prometidos centros especializados Covid, la implementación local del programa detectar,la necesidad de convocar al Comité de crisis, la asistencia alimentaria a lxs vecinxs aisladxs de manera preventiva, y la preocupación por la falta de insumos de higiene personal y comunitariaria que hay en los barrios de Mar del Plata y Batán. De estas seis preocupaciones que se le plantearon al Intendente Montenegro, solo se recibieron repuestas para las ultimas dos: la conformación de un listado de vecinxs aisladxs comunitariamente, sin necesidad de ser derivadxs por el equipo de salud, para que reciban asistencia alimentaria, y un posible aporte semanal de materiales de higiene para cada uno de los 360 merenderos.

Sigue habiendo gusto a poco.

«Si bien desde el ejecutivo local se reconoce y agradece constantemente la labor de los CBE en el rol de contención comunitaria que ejercen, no ofrecieron repuestas a la altura de las circunstancias. Las bases sociales están en extrema precariedad y las necesidades, sobre todo alimentarias y de salud, no están siendo atendidas o escuchadas con la seriedad que merecen. A cuatro meses del aislamiento social preventivo obligatorio, en la ciudad con mayores índices de desocupación del país, con problemas sociales estructurales y entendiendo que el Coronavirus no es un problema coyuntural sino a largo plazo, expresaron que » nos estamos quedando sin nafta y tenemos que volver a replantearnos las cosas», comunicaron.

Comentarios

comentarios