LOS CENTROS DEPORTIVOS DE MAR DEL PLATA PROPONEN UNA MANERA SEGURA DE REGRESAR A LA ACTIVIDAD

En un contexto complejo, ya que los gimnasios y natatorios se encuentran cerrados incluso desde antes de comenzar la cuarentena obligatoria, la Cámara Marplatense de Gimnasios, Natatorios y Centros Deportivos, dio a conocer la importancia de reactivar de una manera segura a un sector que aporta fuertemente a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

“Es tiempo de cambiar el paradigma, ya los gimnasios y natatorios no son lugares asociados a la estética y el culto al cuerpo, son espacios donde se cultiva la salud”, afirma Daniel García, presidente de la cámara y propietario de una cadena de gimnasios local.

En el mismo sentido, desde la Cámara que los agrupa a nivel nacional recuerdan que estos espacios, al contrario de propagar enfermedad, actúan como centros de salud preventiva y se convierten en aliados de la salud pública. Contribuyen a la prevención de los principales factores de riesgo de esta pandemia: las

enfermedades crónicas no transmisibles.

De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, las principales consecuencias del sedentarismo en la morbilidad son; la obesidad, la

hipertensión, la diabetes y la depresión. Los beneficios de la actividad física para la salud biológica se observan en el control de peso corporal, una mejor tolerancia a la glucosa, la densidad mineral ósea, el perfil de colesterol, reduciendo la presión arterial. Asimismo, la actividad física ofrece beneficios psicosociales como el bienestar y la agilidad mental, la reducción de la sensación de soledad, el estrés, la ansiedad, la depresión, la reducción de la violencia y el consumo de estupefacientes.

Ariel Caltabiano, miembro de la cámara local y propietario de un gimnasio, expresó que “muchas veces cuando nos falta algo comenzamos a valorarlo. Si

algo nos va a dejar este tiempo de encierro es lo importante que es para el ser humano asistir a un centro deportivo. Y lo es no sólo a nivel físico, sino también a nivel relacional”.

En ese marco, es que se está trabajando en un protocolo de reapertura –que podría ejecutarse a partir de la flexibilización de la cuarentena-, donde se

extremen las medidas de higiene y profilaxis, de modo tal de minimizar los riesgos de contagio al tiempo que la gente retoma la actividad deportiva tan necesaria por estos días.

Esquemas intensificados de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto, ventilación, profilaxis del personal, horarios de acceso y cupos máximos por metro cuadrado son solo algunas de las medidas propuestas para minimizar el riesgo de contagio.

“Con la implementación de este protocolo – continuó Caltabiano-, que incluso será sobrecumplido por algunos de nosotros, los centros deportivos no serán lugares de propagación del virus, serán espacios donde lo único que se contagie sea optimismo y ganas de salir adelante”.

Así, los gimnasios y natatorios de Mar del Plata buscan reactivar su actividad y sostener el empleo de las miles de personas que trabajan en sus

establecimientos.

