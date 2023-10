Luciana Segovia presenta ¨Serendipia¨ en vivo en Mar del Plata

En el marco de las presentaciones en vivo de SERENDIPIA, su primer álbum solista, Luciana Segovia regresa a Mar del Plata.

La cita será el viernes 17 de noviembre – 21hs – en Vorterix Club (Diagonal Pueyrredón 3338). Las entradas anticipadas se encuentran a la venta por sistema EntradaFlash.

Este disco, que ella describe como ‘un camino de exploración’, fue presentado oficialmente el 9 de abril de 2022 a sala llena en La Trastienda de Buenos Aires.

Tanto en el disco como en el show en vivo, se percibe una Luciana audaz en las letras y estilos musicales elegidos, y se vislumbra de esta manera una carrera nutrida de su experiencia con proyección a futuro como una destacada cantante rock/pop en castellano de la escena argentina.

Días atrás Luciana lanzó el video de “Rapé” según la propias palabras de la artista “Se trata de una experiencia sensorial y ultrasensorial que tuve al probar el Rapé, que es un preparado a partir de hojas de la planta del tabaco que me ayudó a sentir una conexión más intensa con la naturaleza.

En este video, traté de contar toda la locura de esa experiencia increíble, con imágenes y proyecciones psicodélicas sobre mi cuerpo. Y tal vez, acercar al espectador a esta vivencia tan especial de este ritual”.

La cantante y compositora es una referente multifacética para toda una generación de cantantes mujeres. A lo largo de su carrera se desempeñó como profesora de canto, vocal coach y co-conductora de tv en el programa de televisión CM Rock. En lo musical, Luciana Segovia lideró la banda de rock Cirse durante 16 años, donde cantaba y componía las canciones junto a los demás integrantes. En esos años, adquirió una vasta experiencia en escenarios locales de todo calibre como el Luna Park, Estadio Malvinas Argentinas, Estadio Único La Plata, Vorterix, Pepsi Music, Personal Fest, Cosquin Rock, Teatro Flores, La Trastienda, Groove y The Roxy Live, entre otros.

Con Cirse telonearon a grandes artistas internacionales como Metallica, Incubus, Aerosmith, Whitesnake, Paramore, Evanescence, Avril Lavigne, Soja, Dave Matthews band, Duran Duran, Against the Current, Bring me to the Horizon, The Kills, entre muchos otros, e hicieron giras por Argentina, Paraguay y México, donde tocaron en los 20 años del emblemático festival Vive Latino. Y en lo que ella describe como ‘su mejor momento artístico’, a mediados del 2019 Luciana decidió abrir su camino como solista. Comenzó el 2020 con la presentación de la canción Irse, en un claro juego de palabras con su retirada de Cirse. Y desde ese momento editó seis canciones con sus correspondientes videoclips, como adelanto de lo que sería Serendipia, su primer disco solista, editado en marzo de 2022. Hoy Casi Verídico que es una canción donde participa Luciano Villacé, es el tema elegido para invadir radios, canales de TV, redes sociales y la cabeza de los amantes del rock/pop cantado por una referente del estilo y como pocas veces se escucha.

