Mirá el videolyric de “Kill The Sun”: https://youtu.be/aftWeylOX1I



Lujuria presenta su nuevo single “Kill The Sun”, un adelanto de su esperado nuevo álbum de estudio “Psyco$t@lk3r”, que será editado por Dulce Limón Records.



El power trío liderado por el argentino Matt Houdini (voz y guitarra) se completa con Tin Hagen (bajo) y Paris Bierk (baterista e hijo de Sebastian Bach Cantante de la banda Hard Rock de New Jersey Skid Row) demuestra todo su virtuosismo en esta canción pegadiza, que se funde entre el stoner rock y el hard rock alternativo, reafirmando la esencia y el sonido moderno actual de la banda.



“Kill The Sun” fue el primer tema en formar parte del nuevo álbum.La canción fue grabada en Falopoxan Palace records en Hollywood, la mezcla se realizo en PGM estudios y estuvo a cargo de Nicolás Ghilglione Y Matt Houdini , fue masterizado por Daniel Osorio en El Angel Mastering Studios .

El disco en su totalidad fue producido por Matt, el cantante y guitarrista de la banda y cuenta con la participación de grandes músicos y productores artísticos entre ellos Ross Johansen (productor de Snoop Dog) y Ezequiel Araujo (Avant Press, El Otro Yo, Intoxicados, Alfa Trax).La mayor parte de las canciones fueron mezcladas por el reconocido productor Alejandro Vázquez.



“Psyco$t@lk3r” representa las diferentes etapas (sufrimiento, aceptación y superación) por las que Matt fue transitando en los últimos dos años, luego de haber sufrido por un gran desamor.Si bien, en su faceta laboral y musical todo fluía de la mejor manera, se sentía vacío y triste .Las canciones fueron el motor que lo ayudó a superar esta situación, en palabras de Matt: “El rock salvó mi vida y su no fuera por eso ni sé que habría pasado, sentía una depresión y un vacío inexplicable.Por suerte en esos momentos siempre contaba con mis amigos, en especial Doug Campbell, Jessie Hughes entre otros apoyándome a 12mil km de la ciudad que me vio nacer”.



Matt es un músico y productor reconocido en la escena rockera estadounidense y compartió escenarios y zapadas con músicos de la talla de:Ronnie King, Stephen Perkins (Jane’s Addiction), Angelo Moore (Fishbone), Norwood Fisher (Fishbone), Mike Watt (The Stooges), Steve Stevens (Billy Idol), Erik Eldenius (Billy Idol), Nick Oliveri (Kyuss / Queens Of The Stone Age, Jessie Hughes (Eagles of death metal), Matt Star (Mr. Big) , Nebula, entre los más destacados.

