MALÓN LLEGA A MAR DEL PLATA CON SU GIRA ¨ESPÍRITU COMBATIVO 30 AÑOS¨

Acerca de Malón Formados en 1995, post separación de Hermética, la banda originalmente se encontraba integrada por O’Connor y Tano Romano; se suman Carlos Kuadrado en bajo, y Pato Strunz en batería.

El nombre surge naturalmente por coincidencia entre ambos fundadores.

En su primera etapa la banda graba tres discos, comparte escenario con las principales bandas del género y deciden separarse en 1998.Bajo la consigna ̈El regreso más esperado ̈ retoman sus actividades en 2011 haciendo giras por toda Latinoamérica, tocando con grandes artistas internacionales y grabando un nuevo disco 2015.En el 2021 Javier Rubio ingresa en la batería, dando su primer show en Mar del Plata.En el 2023 fue editado su tan esperado disco de estudio ¨Oscuro Plan del Poder¨ que tuvo su presentación oficial en vivo en el Teatro Flores en agosto de 2023 con entradas agotadas. Discografía

Espíritu Combativo (1995)

Justicia o Resistencia (1996)

Resistencia Viva (en vivo 1997)

Nuevo orden Mundial (2015)

Oscuro Plan del Poder (2023)