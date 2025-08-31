MALÓN LLEGA A MAR DEL PLATA CON SU GIRA ¨ESPÍRITU COMBATIVO 30 AÑOS¨

En 1995 y luego de la disolución de Hermética , MALÓN salía a las calles con su primer álbum ¨ESPÍRITU COMBATIVO¨, hoy a 30 años de ese momento la banda comenzó una gira conmemorativa el sábado 12 de julio en Teatro Flores con entradas agotadas.

El show planeado para la ocasión contó con un set list donde tocaron el disco en su totalidad y además de recorrer las mejores canciones de su discografía.

Malón llega a Mar del Plata el viernes 14 noviembre -20hs- para presentarse en Brewhouse (Diag. Garibaldi 4830)

Entradas a la venta por sistema articket.com.ar

Y puntos de venta: La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata CONEX: San Martín 3263 – Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea

ESPÍRITU COMBATIVO es el álbum que llevó a MALÓN a todos los rincones de Latinoamérica con grandes clásicos como Síntoma de la infección, Castigador por Herencia, Gatillo Fácil, entre otros. Un álbum innovador para el momento en que salió y con una temática que en día de hoy sigue vigente.

Acerca de Malón:

Formados en 1995, post separación de Hermética, la banda originalmente se encontraba integrada por O’Connor y Tano Romano; se suman Carlos Kuadrado en bajo, y Pato Strunz en batería.

El nombre surge naturalmente por coincidencia entre ambos fundadores.

En su primera etapa la banda graba tres discos, comparte escenario con las principales bandas del género y deciden separarse en 1998.

Bajo la consigna ̈El regreso más esperado ̈ retoman sus actividades en 2011 haciendo giras por toda Latinoamérica, tocando con grandes artistas internacionales y grabando un nuevo disco 2015.

En el 2021 Javier Rubio ingresa en la batería, dando su primer show en Mar del Plata.

En el 2023 fue editado su tan esperado disco de estudio ¨Oscuro Plan del Poder¨ que tuvo su presentación oficial en vivo en el Teatro Flores en agosto de 2023 con entradas agotadas.

Discografía

Espíritu Combativo (1995)

Justicia o Resistencia (1996)

Resistencia Viva (en vivo 1997)

Nuevo orden Mundial (2015)

Oscuro Plan del Poder (2023)

