Mar del Plata, el destino más elegido para el próximo fin de semana largo

Los tres destinos más demandados para el fin de semana largo de octubre son «La Feliz», la Ciudad de Buenos Aires y Bariloche. Primavera frente al mar y en las montañas parece ser un signo de triunfo para quienes pelean por la desestacionalización del turismo

Uno de los objetivos de la industria -y de los gobiernos, también- es que la gente no visite a las ciudades solo cuando son «temporada alta». El desafío es que las montañas sean atractivas aún en verano, cuando no está todo blanco en nieve; que el mar no sea la única opción para enero; y que se animen a visitar, también, destinos rurales en invierno. Por eso que este fin de semana largo de octubre, bien primaveral, estén brillando ciudades muy distintas entre sí que suelen ser fuertes en verano/invierno como lo son Mar del Plata y Bariloche, respectivamente, tiene un sabor a victoria.

La otra buena noticia es que, con los últimos números que viene arrojando la industria en la Argentina, las voces del turismo ya no hablan de recuperación en relación con el movimiento prepandemia sino de crecimiento sostenido.



Tal como sucedió durante el último fin de semana largo de agosto –cuando se movilizaron unas 820.000 personas–, se espera que entre el 7 y el 10 de octubre el turismo local continúe batiendo récords, con topes de ocupación que estarán rondando el 90 por ciento.



“Desde que lanzamos la plataforma hace dos años, el comportamiento del turista argentino cambió temporada a temporada. Ahora lo que notamos es que el argentino sigue eligiendo hacer turismo en su país, pero de una manera más desestacionalizada: no espera a las vacaciones, sino que hace viajes cortos durante diferentes momentos del año”, afirma Fernando Unzué, CEO y cofundador de Alohar, junto a Juan Ignacio Collar López.



En ese sentido, los fines de semana largos como el de octubre se convierten en clave para generar este movimiento turístico. “El argentino elige su país tanto por la diversidad de paisajes y opciones que ofrece, como contemplando un factor fundamental: los precios son mucho más convenientes que en otros destinos del exterior”, agregan desde Alohar, la plataforma de alojamiento temporal que opera 100% en pesos.

¿CUÁLES SON LOS LUGARES PREFERIDOS?



Según afirman desde Alohar, Mar del Plata es el destino más buscado para el fin de semana largo de octubre, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche y Mendoza. También se registra un alza de las reservas en Rosario, Córdoba, Ushuaia y Salta. En cada uno de los destinos más buscados, el promedio de las reservas es de 3 noches.



¿Y cuánto cuesta alojarse allí?



Mar del Plata: promedio de la noche, $5.000

Ciudad de Buenos Aires: promedio de la noche, $6.000

Bariloche: promedio de la noche, $8.000

Ciudad de Mendoza: promedio de la noche, $5.500

* Fuente: Alohar.me (alohar.me), plataforma de alojamiento temporal en pesos.





En lo que respecta al tipo de alojamiento, en Alohar observan que para el próximo fin de semana largo, más del 75% de las reservas son para departamentos de dos y tres ambientes. “Son las unidades más accesibles y cómodas para una familia tipo, y proyectamos que ese mismo criterio se sostendrá para los meses de diciembre, enero y febrero”, asegura Fernando Unzué.



En relación con la temporada de verano, en la plataforma ya se observa una fuerte suba de reservas anticipadas, especialmente para la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. “Esto se debe a que, previendo la fuerte demanda, los turistas quieren asegurarse la disponibilidad”, concluye Unzué.

