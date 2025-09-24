MARILINA BERTOLDI LLEGA A MAR DEL PLATA CON SU GIRA ¨PARA QUIEN TRABAJAS¨

Marilina Bertoldi vuelve a los escenarios para presentar en vivo su nuevo álbum Para quién trabajás Vol. I., marcando el regreso de una de las artistas más contundentes y transformadoras de la escena del rock argentino actual.

El tan esperado momento de volver a ver a Marilina en Mar del Plata en vivo será el viernes 26 de septiembre, 20hs en Vorterix Club (Diag. Pueyrredón 3338)

Entradas a la venta por sistema Articket.com.ar .

Puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420),

CONEX (San Martín 3263)

Reconocida por una presencia en vivo muy poderosa y un nivel musical de excelencia, su último show propio fue en junio de 2022 con “Mojigata” en un Estadio Luna Park completamente colmado. Este 2025, tres años más tarde, llega la posibilidad de disfrutar de una artista que nos acerca una propuesta madura, sonora y conceptualmente tan arriesgada como honesta.

«El queer llegó al rock y la perfo es ley», había dicho Marilina tras aquel Luna Park. Hoy, Para Quién Trabajás Vol. I consolida ese cambio de paradigma que la posiciona como una de las voces fundamentales del nuevo rock argentino.

El videoclip oficial del track “El gordo”, dirigido por Malena Pichot y Nano Garay Santaló , está protagonizado por Dolores Fonzi, Julián Lucero, Malena Pichot y Marilina. Con idea original de Marilina y Malena, el videoclip da una vuelta de tuerca a la letra de la canción, con una mirada irónica sobre la realidad y el mundo del entretenimiento. Con grandes actuaciones, con humor y acidez, el video es el acompañamiento perfecto para la que Marilina considera su canción “más argentina” del disco. Montada como una popstar, Marilina canta “cierren el orto” mientras un estudio de televisión y la ciudad entera se desmoronan, condensando así el espíritu de un álbum en diálogo explícito con el contexto social.

Comentarios

comentarios