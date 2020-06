Martes 30 de junio: 5 actividades online para disfrutar en casa

En tiempos de cuarentena, una guía diaria con varias propuestas culturales elegidas especialmente para aprovechar de forma gratuita y a través de internet

Postales domésticas de la cuarentena en la Ciudad

El Ministerio de Cultura porteño presenta la exhibición virtual Postales domésticas de la cuarentena en la Ciudad, una muestra convocada por Museos BA para el Museo de la Ciudad, a través de la cuenta de Instagram @museociudadbsas y la página web del museo, y desde Cultura en Casa.

La exposición propone registrar y difundir el impacto que el COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio provoca en los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

El Museo de la Ciudad exhibe las fotos, videos y relatos enviadas por artistas y público en general que dan cuenta de sus experiencias personales y de cómo se ha visto modificada la vida en relación con la Ciudad y en la intimidad del hogar. El museo documenta la historia en tiempo real, construyendo colectivamente una voz que exprese el impacto de este evento en Buenos Aires.

Foco especial BAFICI en DAFilms Americas

La plataforma DAFilms Americas, en asociación con BAFICI, presenta un programa especial de películas de diversas ediciones del festival. La edición que se inició el lunes 22 de junio y miembros de DAFilms tendrán acceso a obras clave del festival hasta el próximo lunes, como parte del mayor foco individual en cine latinoamericano en la historia de la plataforma.

En una coyuntura histórica en la que no solo el mundo de los festivales de cine, sino el mundo entero se ve obligado a un proceso de transformación, BAFICI y DAFilms han conectado entre una plataforma de transmisión y un importante festival. Esta colaboración conecta la selección actual de obras con visiones del pasado, reafirmando un compromiso con los descubrimientos contemporáneos de BAFICI y sus otras obras fundamentales.

Programa: Las facultades, de Eloísa Solaas; Método Livingston, de Sofía Mora; Gran Orquesta, de Peri Azar; Héroxs del 88, de Luis Hitoshi Díaz; El navegante solitario, de Rodolfo Petriz; La fundición del tiempo, de Juan Álvarez Neme; Algo quema, de Mauricio Ovando; Foto Estudio Luisita, de Sol Miraglia & Hugo Manso; Flora no es un canto a la vida, de Iair Said; ¡Viva el palíndromo!, de Tomás Lipgot; Todo el año es Navidad, de Néstor Frenkel; Las cinéphilas, de María Álvarez; ¿Dónde estás, Negro?, de Alejandro Maly; Las calles, de María Aparicio; Viviré con tu recuerdo, de Sergio Wolf; Dopamina, de Natalia Imery; El viaje de Monalisa, de Nicole Costa; Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría; 1982, de Lucas Gallo.

“Diálogos sobre el porvenir”, un análisis sobre la cultura post pandemia

Como parte de las iniciativas de Cultura en Casa, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en colaboración con la Fundación Medifé, lanzó Diálogos sobre el porvenir, diez charlas sobre el futuro de la cultura con distintos abordajes: literatura, periodismo, artes plásticas, cine, sociología, historia y teatro entre otras.

Esta iniciativa se desprende de la publicación del libro digital sobre la sociedad en la post pandemia y el rol de la cultura titulado: Porvenir, la cultura en la post pandemia, con acceso libre y gratuito en la web Cultura en Casa y en la de Fundación Medifé, compila 10 textos exclusivos de autores de diferentes edades y distintas disciplinas.

Este martes 30, Maximiliano Fiquepron ahondará sobre “¿Recordaremos el Covid-19?: reflexiones sobre memoria, historia y epidemias”. El próximo encuentro será el viernes 3 de julio con Tomas Borovinsky que se referirá a “Tierra en trance”.

Acompañará estos encuentros el ministro de cultura porteño Enrique Avogadro y se podrán ver en la web de Cultura en Casa y a través del Canal de Youtube de BA Cultura.

Hugo Fattoruso Faros del Sur: figuras del continente

Las figuras musicales del continente, reunidas en un ciclo de lujo: Faros del Sur, una oportunidad de volver a disfrutar de grandes exponentes del samba y la bossa brasileña, el candombe uruguayo, la música negra peruana y los ritmos bolivianos de raíz, en concierto en el Centro Cultural Kirchner.

Pionero del rock rioplatense y figura de culto entre los músicos, Hugo Fattoruso ofreció en 2018 un gran concierto, en el que repasó al piano algunos temas de su repertorio, como la milonga “Tierra virgen” (de Toto Méndez y Carlos Morales), “La papa”, “Conmigo” y “Tu alegre paso”, una composición que –dice– “ahora aprendí a tocar, porque cuando recién la escribí todavía estaba tropezando”.

En la entrevista incluida en este especial, Fattoruso –reconocido también por su trabajo de fusión de rock, jazz, candombe y diversos ritmos latinos– se refiere también al recorrido musical que lo vincula a Albana Barrocas, la multiinstrumentista que lo acompañó en esta presentación, habla de la rica tradición del candombe en su ciudad natal, Montevideo, y recuerda momentos de su vida entre Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Brasil.

Puede verlo en este link.

“Sombras de luz”, el documental sobre la vida del fotógrafo Carlos Bosch puede verse online

Sombras de luz, recorre la vida del fotógrafo argentino Carlos Bosch -que falleció el lunes pasado y que, en su vertiginosa carrera, entre otras cosas, se infiltró tres años entre los fascistas en Madrid para hacer un fotorreportaje y fue uno de los últimos en retratar al escritor Julio Cortázar antes de que muriera en París-, se podrá ver online de forma gratuita hasta el próximo domingo.

Realizado por Daniel Henríquez Rodríguez, Carmela Silva y Leonardo Novak, el documental estrenado en 2018 posa la mirada en la vida intrépida de Bosch, ganador del Premio de Honor de Fotografía en el Salón Nacional de Artes Visuales 2016 con un autorretrato de su muerte.

Puede ver “Sombras de luz” en este link.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios