MÁS DE 100 MIL PERSONAS PUDIERON ACCEDER EN FORMA ONLINE AL REFUERZO ALIMENTARIO PARA ADULTOS SIN INGRESOS

A través de *www.anses.gob.ar*, más de 100 mil personas pudieron acceder este sábado al Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos. *Desde el lunes 24 también se podrá inscribir sin turno en todas las oficinas de ANSES.*

Este Refuerzo Alimentario será de 45.000 pesos, que se pagará en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre. El pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

*Requisitos para acceder:*

● Tener entre 18 y 64 años.● No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo● No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).● No contar con Obra Social o Prepaga.

Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.

Comentarios

comentarios