McDonald’s y Burger King no pagan los sueldos como corresponde

Desde el fin de semana pasado nos comunicamos con los trabajadores de McDonald’s y Burger King ante indicios de las empresas que no pagarían los días garantizados, días no trabajados y presentismo en el marco de la pandemia.



En el día de hoy se corroboró en los recibos de sueldos que unilateralmente y en forma inconsulta, violando las normas de emergencia dictadas por el gobierno nacional Art. 8 decreto 297/20, no bajaron los salarios que corresponden ni el presentismo.



Han liquidado y abonado los salarios correspondientes al mes de marzo con drásticas e inexplicables recortes sin respetar la integridad y habitualidad de los citados ingresos tal como señala el dispositivo legal citado. Por lo tanto se enviarán cartas documento a las empresas y Ministerio de Trabajo en el marco de los decretos.



Al mismo tiempo y en el contexto de la actual crisis sanitaria (decretos 332 y 347), la Federación Nacional de Pasteleros envió una nota al ministro de Trabajo a los efectos que intervenga y que las empresas mencionadas cesen el proceder con el recorte.



“Estamos en contacto permanente con los compañeros porque creemos que los trabajadores han sido estafados por estas multinacionales de forma absurda”, señaló el titular del Sindicato de Pasteleros, Carlos Vaquero.

