MILITANTES DEL CLIMAX LLEGA CON ¨NUEVA SANGRE¨ A MAR DEL PLATA

Después de casi seis años sin publicar un álbum de larga duración, Militantes del Clímax volvió a la escena con «Nueva Sangre», el disco fue presentado en el Teatro de Flores con entradas agotadas.

Ahora, la banda anuncia su show en Mar del Plata el sábado 11 de octubre, 20hs en el BrewHouse (Diagonal Garibaldi 4830).

Entradas a la venta por sistema Articket

Y puntos de venta físicos:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del Plata

CONEX: San Martín 3263 – Mar del Plata

ADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés

¨Nueva Sangre¨ reaviva la esencia de la banda argentina con un sonido renovado y vibrante. El fulgor del funk se apodera de cada track, mientras que las líricas, siempre comprometidas socialmente, continúan ancladas en las raíces del hip hop.

El disco propone una fusión de sonidos frescos y una instrumentación rica en percusión, acompañada por las características líneas de viento que han hecho de Militantes del Clímax la big band más representativa del groove en Argentina. Este retorno no sólo marca un hito en la carrera de la banda, sino que también presenta una evolución en su estilo sin perder su identidad.

Con más de 15 años de trayectoria, Militantes del Clímax ha dejado su huella como pioneros del hip hop y rap con banda en Argentina. A lo largo de su carrera, han pasado por los escenarios más importantes del país, destacando hitos como la apertura de shows para Wiz Khalifa, WOS y Kase.O, y llenando lugares icónicos como el Estadio Obras.

El ADN de la banda se mantiene intacto: música de alta calidad, líricas inteligentes que narran historias cotidianas y una puesta en escena explosiva que ha influenciado a toda una generación de artistas. «Nueva Sangre» confirma que Militantes del Clímax sigue siendo un referente indiscutido en una escena que a menudo tiende a lo superficial, y que su búsqueda siempre los llevará hacia el clímax musical.

