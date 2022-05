Mirador Virtual en Jujuy: hoy paseamos por Lagunas de yala y Termas de Reyes

En una nueva recorrida por el Norte Argentino, Mirador Virtual recorrió Laguna de yala y Termas de Reyes por medio la Secretaría de Turismo de la provincia de Jujuy.

Lagunas de Yala y Termas de Reyes: una escala entre San Salvador y la Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina)

Si estás en Jujuy, o planeando la visita a la provincia más al Norte de Argentina, te recomiendo anotar 2 lugares más a tu itinerario: Las Lagunas de Yala y Las Termas de Reyes.

YALA

Yala es un pueblo verde abrazado por laderas frondosas, a la vera del río Yala; y también es la localidad cabecera del municipio eco-turístico que alberga al Parque Provincial Potrero de Yala (donde están las famosas Lagunas de Yala), a los Paredones, a la Cascada la Horqueta, y a Casa Leer del Viaje.

Los Nogales (el barrio que sirve de camino hacia las lagunas de Yala, y donde elijo vivir desde principios del 2020) se encuentra a 14 kilómetros de San Salvador de Jujuy (capital de la provincia), sobre la Ruta Provincial 4 (que corta con la Ruta Nacional 9 – en el Km 1704).

A penas se toma por la Ruta Provincial 4 (que en esta parte se llama Pedro Ortiz de Zárate) se empieza a notar la calma que se respira en este rincón de Jujuy, de repente, los pájaros toman protagonismo en la escena, las casas y hospedajes que están en las laderas de la ruta son todas pintorescas – y con diferentes estilos -, la montaña parece que abraza al andar, y el río se escucha bajito haciendo de base para las aves. A Yala no le falta nada para decir que es un paraíso.

EL PARQUE PROVINCIAL POTRERO DE YALA

A un poco más de 8 kilómetros de la entrada se llega al Parque Provincial Potrero de Yala. Este Parque es un área protegida – la más antigua de Jujuy – destinada a conservar el ambiente de las yungas – selva de montaña – y la biodiversidad propia del ecosistema.Y también es hermoso.

El Parque Potrero se puede recorrer por distintos senderos de baja y media dificultad que te invitan a descubrir arroyos, cascadas y lagunas; acompañados constantemente de la exuberante naturaleza que caracteriza a esta zona.

Para conocer más información de las Lagunas de Yala y del Parque Provincial Potrero de Yala entrá en la nota “Guía del Parque Provincial Potrero de Yala con mapa interactivo“

Las Lagunas de Yala son un sistema de cuatro espejos de agua rodeados de montañas de increíble vegetación; y son esenciales para el ecosistema de la región donde habitan diferentes especies de aves acuáticas como las garzas, gallaretas y biguás. Las cuatro lagunas que comprenden el sistema de Yala son: Rodeo, Comedero, Los Neques y Desaguadero.

En el Parque también hay un parador con comida casera (frente a la Laguna El Rodeo, de nombre La Turuca) donde la especialidad de la casa es trucha – del mismo criadero que está en el parque (y que te comparto en la imagen de abajo).

Algo importante que tenés que tener en cuenta, además de no contaminar el ambiente, es no lastimar a los animales que puedas cruzarte en el camino y – por supuesto – no lastimarte vos.

Si decidís ir con tu vehículo particular o con uno alquilado, prestá mucha atención, manejá con precaución a baja velocidad, y aminorá la marcha si ves animales en la ruta. El camino es todo de ripio dentro del parque y hay muchas curvas, subidas, y bajadas.

Si todavía no tenés mucha experiencia en rutas de montaña, no tenés nada de experiencia, o tenés bastante pero querés refrescar ideas, te aconsejo entrar a leer la nota CONSEJOS PARA MANEJAR EN RUTAS DE MONTAÑA, puede serte de mucha utilidad en estos caminos.

¿Cómo llegar al Parque Provincial Potrero de Yala?

Hay 2 formas de llegar al Parque Provincial Potrero de Yala y a sus lagunas: entrando por el pueblo de Yala o desde las Termas de Reyes.

Entrando por Yala, podés tomar el colectivo de línea 35 (color amarillo) y bajarte al final del recorrido. Desde ahí hay que subir unos 4 kilómetros a pie hasta llegar a la Laguna El Rodeo. Todo este recorrido se puede hacer en auto, moto o bicicleta; y también se puede ir con excursión.

Para saber la ubicación exacta te aconsejo poner en Google Maps “Lagunas de Yala”.

El parque no cierra, y en ninguna de las puertas hay seguridad ni se cobra entrada.

La otra forma de entrar es desde las Termas de Reyes, hasta ahí se llega con el colectivo de línea 38, también amarillo de la empresa Santa Ana, pero el trekking en subida es de 18 kilómetros, por tanto, conviene ir en excursión o vehículo particular si se quiere ingresar de esta forma.

Te comparto un mapa donde se ve bien la vuelta que la Ruta Provincial 4 hace con la Ruta Nacional 9.

VILLA JARDIN DE REYES

Villa Jardín de Reyes – o simplemente Reyes – Es otro de los lugares que colecciono de El lado verde de Jujuy, y y que te recomiendo visitar. Le guardo un amor especial porque es en el primer lugar donde estuve varios meses en Jujuy, y hoy, viviendo en Yala, suelo frecuentarlo mucho para variar con las opciones de almuerzo.

Es una villa turística de fuerte tradición y cultura gaucha, y, a su vez, la antesala del centro de aguas termales más importantes y de más fácil acceso de Jujuy (también existen las Termas de Caimancito y las Termas naturales del río Jordán).

Reyes está 10 kilómetros de San Salvador de Jujuy, su arteria principal es la Ruta Provincial 4 (que acá se llama Jorge Cafrune) y a ambos lados pueden verse despensas, casas de veraneo, alojamientos y lugares para almorzar.

Las Termas de Reyes son piletas artificiales con aguas termales que se trasladan por entubados hasta las piletas de los diferentes complejos. Para ingresar a estas aguas hay 3 opciones. La primera es alojarse en el Hotel Termas de Reyes, un hotel de categoría, poco económico y con historia. Otra opción es ir a pasar el día a La Quebrada Termal, que es un complejo de dos piletas – una techada mas caliente y otra al descubierto -; o sino -y acá la tercer opción- pasar el día en el primer complejo de aguas termales (que no recuerdo el nombre) y que tiene solo una pileta al descubierto.

Cuando fui a La Quebrada Termal, el día estaba como se ve en las fotos, el calor era húmedo – al mejor estilo de las yungas -, y de las piletas salía humo… Empezaron a caer gotitas aisladas cuando me puse a flotar cara al cielo… (me nace sonreir muy grande acordarme el momento). La entrada al complejo termal tiene un costo de $400 (cuatrocientos pesos Argentinos, a principios del 2021) e incluye el pase para todo el día en ambas piletas. Y si -como yo- vas sin traje de baño, ahí te alquilan uno; porque sólo te dejan ingresar a las piletas en malla. Al lado de las piletas hay un bar que hace empanadas espectaculares, y unas vestuarios con ducha para regresar limpit@.

El camino hasta las Termas es hermoso – ya sea que se vaya desde Reyes o desde Yala -, y se puede hacer en bici, auto o moto. Sólo hay que tener cuidado con el tema de las lluvias en el tramo que une las lagunas con las termas por la parte que no transitan los colectivos.

Para ver más imágenes de las Termas de Reyes y las Lagunas de Yala, podés entrar en mi cuenta de Instagram.

Comentarios

comentarios