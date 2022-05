Mirador Virtual te invita a recorrer Purmamarca, Salinas Grandes y Maimará

En el marco de la recorrida que Mirador Virtual realiza por el Norte Argentino, hoy te invitamos a recorrer los mejores paisajes de Purmamarca, Salinas Grandes y Maimará:

Purmamarca

Al norte, un río lleva su mismo nombre; al sur, un conjunto de cerros conforman una quebrada también homónima: a Purmamarca la rodea Purmamarca. Ubicada a 2192 m.s.n.m, esta pequeña aldea jujeña goza de la protección de una de las mayores bellezas naturales, el Cerro de los Siete Colores, que la observa desde lo alto atrayendo visitantes durante todo el año y deleitándolos con su contemplación.

Cálida y tradicionalista, Purmamarca conserva en su casco urbano construcciones del Siglo XVII; y su Iglesia principal, construida en 1648, centro original de la aglomeración poblacional, fue declarada Monumento Nacional debido a su arquitectura y ornamentación. Cultural y naturalmente hermosa, esta localidad constituye una parada obligada tanto si elige recorrer el Circuito de la Quebrada como si prefiere el próximo Circuito de la Puna.

Las artesanías invaden el centro de Purmamarca con sus múltiples formas y colores, exhibidas principalmente en una Feria Artesanal permanente que funciona en la plaza, tentando a los turistas y haciéndolos partícipes de la cultura regional, mediante la admiración de vasijas, alfombras, ponchos, instrumentos musicales y ropa típica.

En esta localidad, como en tantas otras de Jujuy, el visitante puede escoger entre el desarrollo de actividades deportivas y de aventura en el propicio relieve de la zona, o la participación en las celebraciones comunitarias, entre las que destacan las fiestas patronales y el culto a la Pachamama, siempre armonizadas con el sonido de la quena, la caja y el charango; o mejor aún, puede inclinarse por ambas alternativas y así vivir una jornada vasta de nuevas experiencias.

Purmamarca presenta atractivas opciones para todos los gustos, garantizadas con una infraestructura de servicios capaz de superar las expectativas de sus vacaciones.

Salinas Grandes

Una mancha blanca de apariencia crocante y seccionada en arbitrarios hexágonos se extiende a la vera de la Ruta Nacional Nº 52, camino al Paso de Jama, cubriendo más de doce mil hectáreas con su incandescencia, y sorprendiendo al turista desprevenido en medio del paisaje norteño.

Se trata de las Salinas Grandes, una de las mayores depresiones de la provincia de Jujuy. Allí el silencio sólo es quebrado por los propios pasos sobre la seca superficie, y la sensación predominante es la de la inmensidad inagotable e inabarcable para los sentidos.

Excursión imperdible al paso por estas tierras, las Salinas Grandes son develadas por los obreros del lugar, quienes explican a los visitantes deslumbrados todo el proceso de extracción de la sal, y fabrican pequeñas esculturas salinas que obsequian como recuerdo.

A 126 Kilómetros de Purmamarca, tras trepar la cuesta de Lipán hasta el Abra de Potrerillos, este mar de sal cautiva las miradas y el pensamiento.

Geográficamente las Salinas Grandes se ubican tanto en la Provincia Jujuy como en la Provincia Salta a 3,450 msnm y es el cuarto salar más grande de Sudamérica. Por cuestiones climatológicas y visuales como recurso turístico son más atractivas del lado jujeño, ya que están «más blancas». Históricamente en los primeros comienzos los pagos por trabajos se pagaban con sal de allí la palabra «salario». Los traslados de sal en un comienzo se realizaban en llamas, posteriormente en burros, y actualmente en camionetas y camiones, dependiendo el fin.

Su origen es volcánico de hace aproximadamente 10 millones de años, cuando chocaron las placas tectónicas del continente con el pacífico. Allí se elevan las montañas, formando una cuenca endorreica. Al erupcionar los volcanes toda el agua mineralizada, aguas saladas y rocas derretidas bajan como ríos quedando atrapadas en la cuenca endorreica. Paulatinamente, en el período cuaternario, se evaporan esas aguas y dan forma a las salinas. Ellas tienen la particularidad que son atravesadas por la RN 52 que comunica a la República Argentina con la República Chile a través del Paso de Jama. Como toda región puneña tiene amplitud térmica.

Recomendaciones:

Usar ropa cómoda, llevar abrigo, agua, protector solar, alcohol en gel al 70%, lentes para sol. Si padecemos problemas de presión alta tomar los recaudos necesarios o evitar el viaje. La contratación de Guías habilitados estará en función de la necesidad de conocimiento y nivel de gasto del turista. Si contrata una agencia de viajes, más allá de los servicios que caracterizan a una agencia, se recomienda consultar por la proveeduría de oxígeno.

Actividades turísticas

El turismo histórico y cultural se desarrolla en toda su amplitud en la localidad de Purmamarca, pudiéndose recorrer las antiguas construcciones conservadas a lo largo de toda su extensión, y descubriéndose a cada instante el estilo de vida de los lugareños.

Una de las opciones es iniciar este circuito en la Iglesia Santa Rosa de Lima, que data de 1648 y ha sido declarada Monumento Histórico Nacional; siguiendo por el viejo algarrobo que persiste a uno de sus lados, fiel testigo del paso del tiempo en la localidad; para culminar en la Feria Artesanal vivenciando las costumbres y los oficios heredados de los habitantes de este rincón argentino.

La jornada puede completarse con el disfrute de las tradicionales celebraciones jujeñas, su música nativa, su gastronomía distintiva y su hospitalaria atención. Pero ello no agotará la belleza turística de Purmamarca.

Más allá y más acá, el paisaje deslumbra las miradas invitando a su descubrimiento. Así, el fondo improvisado por el magnífico Cerro de los Siete Colores; el imponente Paseo de los Colorados; la hermosura desafiante de la Cuesta de Lipán; se quedan con las huellas de cada turista que pasa por la ciudad.

Altura Sobre el Nivel del Mar: 2.324 m

El pueblo, entre montañas multicolores, además de su belleza ofrece una ubicación ideal para trasladarse hacia los más destacados destinos y atractivos de Jujuy. Su nombre deriva del aymara “Purma” campo sin sembrar o campo en el desierto y “marca” pueblo, de allí el significado “Pueblo de la Tierra Virgen” o “pueblo en el Desierto”. Su trazado urbano se hizo en torno a la Iglesia principal, Santa Rosa de Lima. Fue declarado Sitio Histórico Nacional. Los viajeros lo han elegido como el pueblo más lindo de Argentina.

Cómo Llegar

Purmamarca se encuentra 60 km al norte de la capital jujeña. En automóvil, el trayecto es de 45 minutos aproximadamente por RN 9 y RN 52.

En línea de colectivo regular desde la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, con salidas cada 1 hora promedio desde las 06:00 hs hasta las 22:30 hs.

Qué Hacer

Cerro de Siete Colores: Es la postal de Purmamarca. Probablemente el cerro más fotografiado de Argentina. Está conformado por sedimentos marinos, lacustres y fluviales que se fueron depositando en la zona durante millones de años atrás. Es recomendable su visita en horas de la mañana y hasta el mediodía.

Paseo de los Colorados: De aproximadamente 3 Km de largo, este circuito recorre parte del lecho del río Tumbaya (afluente del Purmamarca), a espaldas del Cerro de Siete Colores. De dificultad baja, y aproximadamente 1 hora de duración.

Se puede realizar el circuito en cualquier momento del día pero se recomienda durante la tarde. Guías locales ofrecen caminatas nocturnas. especialmente atractivas en noches estrelladas.

Recomendamos llevar agua, sombrero y anteojos de sol.

Algarrobo Histórico: Sobre la calle Belgrano, a la izquierda de la iglesia, se encuentra uno de los símbolos históricos más importantes y más antiguos de la provincia, El Algarrobo Histórico. Se trata de un ejemplar de algarrobo negro cuyo diámetro de copa es de aproximadamente 30 m, con una altura máxima de 13 m. Su edad se calcula, de acuerdo a estudios realizados por el INTA, en 620 años.

Según la leyenda, fue al pie de este algarrobo donde, en el año 1594, el cacique local Viltipoco, fue apresado por Francisco de Argañaraz y Murguía (Gobernador de Jujuy por entonces), al ser emboscado mientras dormía la siesta bajo su sombra.

El árbol es testigo además, a principios del siglo XIX, de la campaña del General Manuel Belgrano al mando del Ejército del Norte.

Iglesia Santa Rosa de Lima: La iglesia es el único edifi­cio monumental en el pueblo y quizás el más importante. La capilla, bajo la advocación de santa rosa de lima, tiene grabada en el dintel de madera la fecha 1648, que podría ser la de su construcción primitiva.

La iglesia actual data aproximadamente del año 1778 o 1779. Fue levantada con materiales autóctonos que aún perduran: muros de adobe y techumbre ejecutada en madera de cardón y torta de barro. El altar, de características totalmente simples, tiende a revalorizar la imagen de Santa Rosa dispuesta en un nicho perforado en la pared, con importantes pinturas cuzqueñas a los lados. Sobre los costados cuelga también una serie cuzqueña de menor tamaño: diez óleos de las escenas de la vida de la santa patrona.

La capilla, colocada bajo el patronato de Santa Rosa de Lima, fue declarada Monumento Histórico Nacional en julio de 1941.Los festejos en honor a la santa se llevan a cabo el día 30 de Agosto con la participación de todas sus fieles.

El Cabildo: Así llamado por su galería de arcos (elemento poco frecuente en la arquitectura de la zona), se encuentra ubicado frente a la plaza central y fue construido a mediados del siglo XIX, quizá con motivo de las celebraciones de la Revolución de Mayo. De una sola planta y con un pórtico de cuatro arcadas, posee gruesas paredes de adobe que duplican el espesor de las construcciones actuales.

En la recova se puede observar el antiquísimo cielorraso de tablas de cardón y por fuera, la torta de barro que recubre el techo. Es el Cabildo más pequeño de la Argentina y el edificio se ha convertido en un icono arquitectónico, histórico y social del lugar, ya que es considerado uno de los últimos diez cabildos tradicionales que aún persisten en la Argentina. Hoy funciona como sala cultural y centro de exposiciones.

Experiencias de Telares e Hilado en Pushka: En estas dos experiencias aplicaremos conocimientos ancestrales. El hilado en pushka, sirve para transformar el vellón de oveja o fibra de llama, en hilo y en un tejido. Se presentará la herramienta ancestral, los tipos de lana y los procesos de limpieza. Se explicará cómo hilar con la pushka, transformando lana en hilo, luego como torcer el hilo finalizando con un pequeño ovillito con el cual harán la tulma y urdirá o tramaran su pequeña trenza que tejerán en telar de cintura. Se compartirá en ambas experiencias, un rico mate cocido con yuyos purmamarqueños y bollo casero. Lugar: Hostería “La Pushka” Capacidad: 6 a 8 personas.

Bajo el Río de Estrellas: Te invitamos a disfrutar de Purmamarca con una salida nocturna, en la cual te contaremos sobre lo que no ves. Es decir sobre nuestras creencias, las que son parte de lo andino en unión a la fe católica.

No somos especialistas en astronomía, pero te contaremos como nuestros abuelos nos enseñan a orientarnos y a guiarnos por los cerros, reconociendo la Chakana. Te contamos sobre el pedido de permiso al momento de iniciar un camino y la importancia de las apachetas en los cerros, en esta salida nocturna queremos compartir la Cosmovisión Andina y el patrimonio intangible.

Emprendedor en Turismo: Suruguay Fabricio Alejandro. Domicilio: Lavalle s/n, Purmamarca. Contacto: 3884092323.

Servicios:

Prestadores

Oficina de Información Turística: Alojamientos registrados y habilitados. Existe una variedad de oferta gastronómica. También existe una oferta de guías locales para realizar los distintos circuitos.

Recomendaciones:

Por la amplitud térmica de la región siempre es recomendable llevar abrigo.

Usar ropa y calzado cómodo.

Protector solar, gorra o sombrero, lentes de sol.

Circule con precaución.

En días de lluvia no acercarse a los ríos y arroyos.

Cuide y respete el patrimonio cultural y natural de la provincia.

Lleve los residuos que genere al contenedor más cercano.

Evite ingresar sin permiso en propiedades privadas.

Evite dañar o perturbar la fauna provincial

Por favor no corte, arranque o dañe vegetación nativa, no extraiga vegetales de ningún tipo.

Por favor no levante piezas arqueológicas, geológicas o paleontológicas.

Antes de tomar fotografías de cuadros o reliquias en museos o iglesias se debe consultar con los responsables.

Evite alimentar animales.

Evite generar ruidos molestos.

Compre artesanías auténticas, elaboradas por artesanos locales.

Otros servicios:

Taller mecánico.

Cajero.

Remises.

Terminal de ómnibus.

Puesto de Salud.

Policía.

Maimará

Maimará está situada a 2383 m, en el centro de la Quebrada de Humahuaca y de espaldas a los cerros multicolores que conforman la pintoresca Paleta del Pintor, llamada así porque aquí los cerros adquieren tonalidades especialmente atractivas.

Maimará quiere decir «El otro año» (Aymara). Turísticamente los guias dicen que Maimará significa «Estrella que Cae». Esta pequeña localidad, pertenece al departamento de Tilcara. Esta situada a 2383 m, en el centro de la Quebrada de Humahuaca y de espaldas a los cerros multicolores que conforman la pintoresca Paleta del Pintor, llamada así porque aquí los cerros adquieren tonalidades especialmente atractivas. Los cerros multicolores, siempre están presentes a lo largo del recorrido de la Quebrada desde la ciudad de Yala al sur hasta llegar a Humahuaca hacia el norte, realmente se destacan porque adquieren tonalidades de todo tipo. Despìerta interes el cementerio en altura decorado con coloridas flores que son hechas de papel. Se destaca la curiosa arquitectura de algunas bóvedas de comienzo del siglo XX, con remates apunteados, curvos y mixtilíneos. Esta ubicado sobre una de las lomas que encierran el pueblo. El Río Grande corre a escasos metros. Por su clima sano y templado es elegida como lugar de veraneo. Existen quintas que abastecen de frutas y verduras a las localidades cercanas. El típico cementerio en un cerro, a un costado de la ruta nos remite a la particular relación de los lugareños con el más allá. En el pasado fue poblada por maimaras y tilcaras. El 26 de julio se celebra la fiesta de Santa Ana en donde se ofrecen objetos y comidas en miniaturas.

En carnaval es muy visitada por sus tradicinales comparsas, Tambien se realiza el festival del choclo, con música folklorica y eventos gastronómicos.

Altura Sobre el Nivel del Mar: 2.390 m

Maimará “Estrella que cae” en lengua Aymara, es un pueblo agrícola. La Paleta del Pintor, un cerro de formas y colores maravillosos, dan marco a un pueblo auténticamente quebradeño. Es imprescindible visitar su acogedora plaza y recorrer el pueblo bordeando quintas frutihortícolas, cultivos de flores, viñedos emplazados en ambos márgenes del río y sus quebradas adyacentes.



¿Cómo llegar?

Desde la ciudad de San Salvador de Jujuy se arriba por RN 9. Se recorren 71 kilómetros por una ruta asfaltada.

En línea de colectivo regular desde la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, desde las 06:00 hs hasta las 22:30 hs.

Qué Hacer

El Puente Natural: Es una formación geológica de origen fluvial emplazada en una quebrada adyacente al Río Grande, la Quebrada del Cementerio. Si bien las vistas durante el trayecto, como el paisaje que la geoforma despliega son tan atractivas como para motivar la caminata, esta propuesta también le brinda interacción con relatos y mitos de la cultura e historia local. A partir de la visita a dos sitios de carácter sagrado: los despachos y el antigal Iruyito, podrá conectarse y conocer más sobre la cosmovisión de los lugareños.

Partiendo desde la Oficina de Informes Turísticos de Maimará, nos dirigimos por las calles del pueblo hacia el acceso Norte. Desde allí transitamos un sendero labrado en el lecho del río, por la quebrada del Cementerio: En este camino tenemos un leve ascenso conforme avanzamos al Puente Natural. En el trayecto de ida, nos aproximamos al cementerio de los despachos, lugar configurado por ritos funerarios; y un poco más adelante al antigal Iruyito, importante sitio arqueológico datado antes de la llegada de los Incas a la región. Al llegar al Puente Natural, descansamos y renovamos energías.

Museo de la Vida Campesina de la Cooperativa de agricultores CAUQueVA: En el Museo de la Vida Campesina de la Cooperativa CAUQueVA, podrá conocer el trabajo de esta cooperativa de agricultores y la vida cotidiana en Maimará.

Circuito Puente Natural: Este circuito propone un recorrido por los miradores Monolito, Cuatro Palos, Cruz Mayor y Cementerio. Cada uno de ellos ofrece una panorámica diferente e inspira relatos sobre fiestas del pueblo y momentos del ciclo agrario andino, vigente aún en las prácticas de las y los maimareños. Nuestro punto de partida es la Oficina de Informes Turísticos de Maimará.

Paleta del Pintor: Cruzando el Río Grande, se alza el Cerro General San Martín, con su majestuosa Paleta del Pintor. La travesía que les proponemos consiste en ascender y contemplar desde lo alto el río, las quintas y los hermosos paisajes de Maimará. Si bien el paseo requiere cierta preparación física, vale la pena transitar este sendero, por el que todos los años marchan hacia el santuario de la Virgen de Punta Corral, innumerables peregrinos y bandas de sikuris de Maimará. Partiendo desde la Oficina de Informes Turísticos de Maimará nos dirigimos hacia el este.

Circuito Miradores y Fiestas Andinas: Nuestro punto de partida será la Plaza principal de Maimará, desde allí caminaremos hacia el Monolito. En este mirador haremos una parada para charlar sobre una festividad muy importante que inaugura el ciclo agrario: la Pachamama. Descenderemos del lado de la ruta y visitaremos una singular placita aterrazada y parquizada con especies autóctonas. El último mirador a visitar será el del cementerio, lugar que nos motiva a hablar sobre Todosantos y el filósofo americanista Rodolfo Kush. Para finalizar recorreremos una callecita de tierra hasta llegar frente a un hermoso campo sembrado de flores Circuito Miradores y Fiestas andinas.

Posta de Hornillos: Antigua casa colonial, que fuera parada obligada en Ruta que unía el Alto del Perú con el Virreinato del Río de la Plata, y donde descansó el General Belgrano después de las victorias de Tucumán y Salta. Ubicada sobre la RN N°9 a 73 km de San Salvador de Jujuy, sus instalaciones recrean el espacio típico de siglos pasados con una precisión muy especial. Posee 13 salas en las que se exhiben muebles del siglo XVIII Y XIX, armas y objetos etnográficos, y documentos históricos.

Servicios

Prestadores.

Oficina de Información Turística: Alojamientos, comedores; Guiados; Experiencias.

Recomendaciones:

Por la amplitud térmica de la región siempre se llevar abrigo.

Usar ropa y calzado cómodo.

Protector solar, gorra o sombrero, lentes de sol.

Circule con precaución.

En días de lluvia no acercarse a los ríos y arroyos.

Cuide y respete el patrimonio cultural y natural de la provincia.

Lleve los residuos que genere al contenedor más cercano.

Evite ingresar sin permiso en propiedades privadas.

Evite dañar o perturbar la fauna provincial.

Por favor no corte, arranque o dañe vegetación nativa, no extraiga vegetales de ningún tipo.

Por favor no levante piezas arqueológicas, geológicas, o paleontológicas.

Antes de tomar fotografías de cuadros o reliquias en museos o iglesias se debe consultar con los responsables.

Evite alimentar animales.

Evite generar ruidos molestos.

Compre artesanías auténticas, elaboradas por artesanos locales.

Otros servicios

Taller mecánico.

Cajero.

Remises.

Terminal de ómnibus.

Hospital.

Policía.

Qué comprar

Alfarería omaguaca: vasijas con formas de toritos o rostros de hombre o mujer.

Orfebrería jujeña: exvotos, mates y utensilios para el hogar. Filigrana de plata, única en el país.

Tejidos: ponchos de pelo de oveja o llama y tejidos finos de fibra de alpaca.

Artesanía: tallas en madera de palo santo o cardón, cestería, trabajos en cuero e instrumentos musicales autóctonos.

Comentarios

comentarios