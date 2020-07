Montenegro admitió que creció la inseguridad y lo vinculó a la retirada de gendarmes

En el contexto de una consulta sobre el hecho en particular sobre el jubilado que mató a un ladrón en la madrugada de este jueves en el barrio Colinas de Peralta Ramos, el intendente reiteró las complicacioones que generó la salida de gendarmes de la ciudad.

Ocurrió en el caso del barrio Chauvín, cuando un joven asesinó a un delincuente que intentaba robar a su padre, que el secretario de Seguridad Darío Oroquieta destacó el impacto que tuvo la retirada de alrededor de 500 gendarmes de Mar del Plata. Este jueves, fue el intendente Guillermo Montenegro, que indicó esta circunstancia, motivo por el cual se perdió capacidad de respuesta en materia de seguridad.

Consultado por el programa «Lanata Sin Filtro», que se emite por FM 103.7 Radio Mitre Mar del Plata, en el marco del caso del jubilado que mató a un delincuente, el jefe comunal dijo que «una de las formas en que varió el delito es que entran con la gente en la casa y me parece que la discusión tiene que ver con una política general. Estamos viendo gente que tiene antecedentes, que tendría que estar privada de su libertad, reincidiendo. Entonces tendríamos que darnos una discusión previa referida a los otorgamientos de las libertades. Ahí hay una situación concreta».

En cuanto a la seguridad en tiempos de cuarentena, Montenegro subrayó que «hubo una baja notoria en las primeras semanas de la pandemia y en estas últimas tres fue aumentando la inseguridad. Y acá en Mar del Plata tuvimos una situación concreta que se retiraron 350 y 500 gendarmes, que trabajaban en la seguridad urbana. Y con las personas en aislamiento, más los efectivos ocupados en la cuestión sanitaria, el recurso humano se fue achicando también».

Y siguió: «No tengo diálogo con Nación porque no tenemos casi fuerzas federales. No me tienen que consultar a mí, pero sí en la coordinación. Nos avisaron que se iban a retirar los gendarmes, dijimos no estar de acuerdo porque le genera un déficit a la seguridad en Mar del Plata, pero son decisiones nacionales y los ubicaron en otros lados. Yo los voy a seguir pidiendo para mi ciudad, para la seguridad de mis vecinos».

En relación a las libertades concedidas en el marco de la pandemia, el intendente aseguró que «las morigenaciones han tenido un impacto. Lo que a mí me preocupa es que este hombre estaba durmiendo, tiene más de 80 años y yo le pido que se quede en su casa. La persona que ingresó tenía antecedentes y era reincidente».

Fuente: elmarplatense.com

