Montenegro sobre el paro de taxis: «Es una medida mafiosa y extorsiva»

Pese a la reunión entre el Honorable Concejo Deliberante y taxistas, AMPAT anunció que se movilizarán y, además de realizar un corte en Ruta 2, harán un paro desde este viernes al mediodía hasta la medianoche, por lo que el intendente Montenegro expresó que el paro es una «medida mafiosa y de apriete».

En ese sentido, mediante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones y Monitoreo, Montenegro apuntó: «Esto ya lo vivimos el martes y la ciudad estuvo de paro y como rehén. Este es uno de los mejores eneros de los últimos tiempos de Mar del Plata, pero hay un sector que entiende que los métodos mafiosos y de aprietes son los que valen».

«Tomaron la decisión de bloquear a una ciudad. Este tipo de situaciones tienen que terminar. No están de acuerdo y toman a los marplatenses como rehenes, a los marplatenses que se esfuerzan para tener el mejor fin de semana del año. Es inentendible e irracional», señaló.

«El método que utilizan es el problema, es una medida que tiene que ver con prácticas mafiosas y extorsivas. Tomamos la decisión este martes de llevar adelante las denuncias penales correspondientes y es lo que seguiremos haciendo», afirmó el intendente.

En esa misma línea, explicó que hay muchos que no están de acuerdo y no salen a trabajar porque tienen miedo, por lo que confirmó: «A quienes cometan delitos y tengan licencia, se les multará y sus licencias quedarán suspendidas».

«Piensan bloquear la ciudad justo en este gran fin de semana. Nunca acepté aprietes y no los aceptaré ahora. No podemos ser rehenes de esta situación y no tiene que ver el gobierno, sino con lo que pasa en la ciudad. Sólo buscan hacerle mal a Mar del Plata», aseveró.

«Afectan a los turistas y a los locales que esperan a los que vienen para que su comercio funcione mejor. Siempre escuché a todos los sectores, pero esta no es la forma», concluyó.

FUENTE: El Marplatense

