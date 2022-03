Nación Ekeko, Hilda Lizarazu, Julieta Venegas, Estela de Carlotto & Miss Bolivia presentan ¨Juana Azurduy ¨

Esta Versión de la histórica canción ¨Juana Azurduy ̈ genera un puente sonoro y conceptual entre la lucha feminista actual y la de las mujeres que históricamente vienen abriendo camino.

En esta versión compuesta, producida y orquestada por Nación Ekeko se luce la participación de Miss Bolivia, Hilda Lizarazu, Julieta Venegas y la gran Estela de Carlotto parte fundamental del movimiento de ¨ Madres y Abuelas de Plaza de Mayo ¨.

La canción renace así con una sonoridad electro-folck, sin perder su esencia fundamental.

Voces: Julieta Venegas, Hilda Lizarazu, Miss Bolivia, Estela de Carlotto

Producción Artística e Instrumentación: Diego E. Pérez ¨ Nación Ekeko ¨

Mezcla y mastering: Manu Schaller

Arte de Tapa: Lucia Di Pietro

¨Me crié en el Chaco en un entorno familiar donde mis padres se dedicaban 100% a la lucha social y puntualmente mi madre a la lucha por los derechos de la mujer , por esto me sucede que el fenómeno actual del movimiento Feminista en Argentina que se expande al mundo es algo que me emociona y me da esperanzas desde hace varios años, y a la vez me insta a deconstruirme como hombre en un mundo patriarcal y cada vez mas a confrontar con las estructuras propias y de mis pares.

La canción y el personaje de Juana Azurduy me resultaron interesantes como símbolo histórico de lucha, como para comprender que a una lucha colectiva se llega por un movimiento histórico que se va gestando en pequeñas pero fundamentales acciones, lo sentí como una flecha de tiempo que se elevaba desde Juana , y atravesando a muchas mujeres (como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) desembarca en el Congreso de la nación para seguir con este proceso profundo de cambio enraizado en todas ellas¨.

¨Una vez que comencé a trabajar la versión me puse a soñar con la idea de invitar a algunas de las mujeres que admiro como artistas pero también por su coherencia en lo que hacen, fue así que fui hablando con cada una de las invitadas que finalmente integran el single y se fueron sumando sin dudarlo y aportando muchísimo desde su lugar. La incorporación de Estela fue la última que se me ocurrió y verdaderamente terminó de darle sentido al trabajo y al concepto, la combinación de fuerza, determinación y amor que viene llevando como bandera histórica me emociona profundamente y creo que todo eso lo dejó plasmado en su participación¨.

El videoclip tendrá su estreno el próximo jueves 24 de marzo y cuenta con la dirección de @oner.raw

Comentarios

comentarios