No somos nada presenta ¨Ni un paso atrás¨

El Temporal ruge su grito más profundo ¡Ni un paso atrás!

Esta vez nos tocó conmemorar el 24 de marzo en nuestras casas porque somos pueblo que se cuida pero no hay nada capaz de frenar el encuentro. La memoria viaja está vez en forma de canción y se vuelve abrazo y puño cerrado.

Este es nuestro homenaje a las madres y abuelas, a los 30 mil que nos faltan, y a los chicos y mujeres que nos siguen faltando en democracia. A quienes sueñan y construyen otros mundos posibles. Ya vendrá el momento de encontrarnos otra vez en la calle. Mientras tanto acá estamos, está voz se

agita con la gente.

Mira ¨Ni un paso atrás¨

http://bit.ly/NSN-NiUnPasoAtras

Acerca de No somos Nada

No Somos Nada se formó en 2009 en la ciudad de Quilmes. Sus canciones nacen de la conexión y el compromiso de la banda con su gente, que viven situaciones límites en la localidad que los vio nacer.

Un vínculo muy fuerte con su público se siente en sus shows y se reconoce en la prioridad que le da NSN a los recitales en espacios públicos, peñas, eventos callejeros, festivales populares para denunciar casos de gatillo fácil o juntar recursos para un comedor son espacios donde No Somos Nada cree que sus canciones deben estar. Porque nacen allí y vuelven para ser compartidas en el encuentro.

El grupo está en constante colaboración con los comedores populares y agrupaciones sociales participando en eventos tales como el Festival “Basta de Gatillo Fácil” en Villa Luján, el Festival Hacia la Primer Marcha de Mujeres Originarias Estación Darío y Maxi, y el Festival por la implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual frente al AFSCA.

NSN tiene dos discos editados de forma independiente.“Estamos” lanzado en 2013 y “Un Poco Más Humano” lanzado en 2015. Este segundo material contó con la participación de Manuel Quieto (Mancha de Rolando).

La variedad de géneros en su repertorio les permitió compartir escenario con bandas de la talla de Babasónicos, Onda Vaga, Dread Mar I, Los Totora, El Bordo, Mancha de Rolando, Arbolito, El Kuelgue, Andando Descalzo, Cruzando el Charco, entre muchas otras.

A comienzos de 2016 NSN lanzó su gira “Un Poco Más Humana” llevando sus canciones al interior del país (Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe) así como también The Roxy Live, Club Tucumán de Quilmes.

En el marco de su gira “Un Poco Más Humana” NSN creó el Festival Under Federal y Autogestivo a la entrada del conocido Cosquín Rock. En las calles aledañas NSN llevó sus propios equipos y organizó su propio festival durante los 3 días del festival oficial, invitando a otras dos bandas del interior del país a compartir su escenario y equipos. Este mismo formato fue implementado a orillas del río Paraná en San Pedro, mientras tenía lugar el Festival Mastai.

2016 es el año en el que NSN crea y organiza por primera vez la “Fiesta Sudestada”, nombre inspirado en la realidad de la ribera quilmeña que cuando sufre la crecida del río la zona costera de Quilmes queda bajo agua. La misma se realizó en el Club Tucumán de Quilmes con el cierre a cargo de Arbolito. A fines de ese mismo año NSN celebra sus 7 años de recorrido ante un Uniclub sold-out.

Durante todo el 2017 No Somos Nada estuvo presentando el cierre de su gira “Un Poco Más Humana”, volviendo a pisar, esta vez más fuerte, Córdoba, Rosario, Entre Ríos. Girando junto a bandas como Cruzando el Charco, y Alma Bouquet. Y lanzando un nuevo ciclo de canciones llamado Cantando Primaveras. Además el 25 de Nov. la banda cierra su exitoso año en The Roxy Live a sala llena.

El 2018 encontró a la banda con pocos shows, entre ellos la segunda edición de la “Fiesta De La Sudestada” nuevamente en Club Tucumán de Quilmes junto a Arbolito. Paralelamente No Somos Nada comenzó a trabajar en lo que será el tercer álbum de estudio, esta vez con la particularidad de contar con el trabajo de Mateo Moreno, ex No Te Va Gustar, en la producción del mismo.

En Diciembre de este mismo año NSN lanza el primer adelanto de Temporal, nuevo LP de la banda, titulado Hoy Gritar. Esta canción lanzada junto a un audiovisual, refleja un poco las miserias sociales y contextuales que el país está sufriendo actualmente.

2019 estuvo cargado de shows con la salida del nuevo disco y con los festejos de los 10 años de NSN

Influencias: Eduardo Galeano, Leon Gieco, Abuelas de Plaza de Mayo, Julio Cortázar, Sumo, Led Zeppelin, Sabina, Sub comandate Marcos, The Clash, Paulo Freire.

Discografia:

Estamos (2013)

Un Poco Más Humano (2015)

Temporal (2019)

No

Somos Nada son:

Luciano Torrisi (Guitarra/Coros), Fernando Bonilauri (Percusión),

Mateo Matarazzi (Batería/Coros), Claudio Sobrero (Bajo /Voz/Coros), Luis Córdoba (Trompeta /Quena /Acústica) y Marcos Matarazzi (Voz /Charango /Guitarra)

