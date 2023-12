Palta and The Mood presenta «Bliss» una balada con tintes de soul y RNB que nos sumerge en un amor donde lo dulce se esconde en los pequeños detalles de la vida, como dice la coda “the bliss in the details alright”.

La banda destaca en “Bliss” que no se encuentra solo en los éxitos y los bienes materiales obtenidos de a dos sino en los momentos más simples y aparentemente insignificantes, como ver una peli o tomar mates, que a la vez parece ser un escape. Bliss Puede ser una sonrisa amable o un diálogo profundo sobre los miedos más íntimos

Bliss llega como el segundo capítulo de “Love Business” que se lanza en el 2024 luego del 3er adelanto en los primeros meses del año

Esto se expresa a través de un groove lento puesto en movimiento con la producción de Matías Méndez, con baterías de pablo ramos, bajo de Juani Farías, Teclados y sintetizadores Javier Burin y guitarras de Tomás Seigelshiffer a lo Prince y Anthony Hamilton acompañado por la presencia marcada de la fila paltera ; saxos alto, Baltazar Clusellas, tenor, Rodrigo Balbin, trompeta Reimon Lesbegeruis y trombón Santi Benítez y el racconto hecha por voz lead de Axel Mark Gotlieb.

