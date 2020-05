Para que no fracase el Plan de Inclusión Fiscal se debe corregir su implementación

El bloque de Acción Marplatense solicitó que el ejecutivo tome las decisiones pertinentes para facilitar el acceso a los planes de pago que, de acuerdo a lo que denuncian los vecinos, resulta muy dificultoso.

Al respecto Horacio Taccone señaló que “El Plan de Inclusión Fiscal fue concebido con dos objetivos: primero asegurar la posibilidad de estar al día para las Pymes y los contribuyentes haciendo más accesible el cumplimento y segundo para que el estado municipal recupere recursos que le son evidentemente necesarios”

El concejal agregó “Es un contrasentido que se haya elaborado una iniciativa con quita de intereses y punitorios con planes extendidos en el tiempo y que la gente no pueda acceder porque resulta ininteligible, dificultoso e innecesariamente complejo el procedimiento que se ha decidido aplicar. No queda claro para los contribuyentes si deben generar un usuario de Trámites en línea MGP o un usuario de AFIP. Terminan en la página de AFIP, sin poder crear el usuario necesario y sin poder ir a las oficinas municipales para que los asistan, terminan optando por no realizar los planes de pago”

A pocas semanas del comienzo de la implementación del Plan de Inclusión Fiscal que fue propuesto por el bloque de Acción Marplatense, Taccone afirmó “pedimos al ejecutivo municipal que tome las decisiones pertinentes para que el procedimiento de acceso a la moratoria no altere el espíritu inclusivo que lo inspiró” y manifestó que “de esta manera, todos los días se pierden posibilidades para todos. La gente pierde la posibilidad de sacarse un problema de encima y el estado pierde recursos que le resultan imprescindibles en este momento”

