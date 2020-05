Parque industrial: “Las empresas están trabajando con protocolos para prevenir el coronavirus”

Las empresas del parque industrial local comenzaron a trabajar bajo estrictas normas de higiene con protocolos que hizo cada sector.

“Las empresas están trabajando muy fuerte con los protocolos, es muy fuerte el acuerdo que hubo. Cada rubro generó un protocolo y cada empresa el suyo propio”, dijo el presidente del parque industrial.

“La idea es estar preparados para no cortar la producción en caso que aparezca algún caso de coronavirus. Las medidas son de prevención para que no haya casos y si llegar a haber, aislar un solo sector de la producción y no la fábrica entera”, apuntó.

Asimismo, indicó que por el momento no hay pérdida de empleo en el parque “pero sí situaciones complicadas”. “Está faltando un apoyo más fuerte a industrias que están afectadas. La realidad no es la misma para todas las empresas”, finalizó Mesa.

Fuente: mardelplata.telefe.com

Comentarios

comentarios