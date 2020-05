Pedido de reapertura comercial: «Están matando la industria marplatense»

Un comerciante textil señaló que reciben «un castigo» que no merecen al tener sus negocios cerrados, mientras que los «showrooms» continúan vendiendo fuera de las normas

La situación de los comerciantes es cada vez más crítica en Mar del Plata. Ante este complejo contexto, crece la competencia desleal y los negocios legales cada vez son más empujados al cierre.

«El problema principal es: ¿Si los peluqueros los dejan por qué a mi no? ¿Por qué la gente puede ir a comprar un kilo de manzana que te lo dan en una bolsa y yo no puedo poner una mesa afuera y hacer entrega de las prendas? Lo haría con el local cerrado, la gente vendría y compraría», analizó Lucas Tejón, de Lobo Gris / Westerville.

Tejón señaló que con cada prenda que se vende, se puede pagar al bordado, el planchado, los cierres, los botones, etcétera. El cierre de un comercio no sólo implica «al dueño y dos empleados, atrás hay un montón de gente».

“Nos están dando un castigo que no nos merecemos. No hay que perder de vista que estamos en una pandemia, pero tampoco hay que perder de vista que llevamos 62 días cerrados. No aguanta nada, por mas que me regalen el alquiler atrás nuestro hay mucha gente y más los que producimos en Mar del Plata», aseveró.

En esa línea, señaló que «los supermercadistas y los showrooms siguen abiertos». «Vas el tipo te vende una remera. Nosotros como fábrica textil no podemos ir a ningún lado. Están matando la industria local. En Flores pueden fabricar porque nadie controla y nosotros no, eso es lo que más bronca. Hace 60 días tenemos la fabrica cerrada, no nos dejan producir ni vender», aseveró.

Comerciantes minoristas de Mar del Plata se autoconvocaron este sábado en la esquina de las calles Güemes y Castelli, con bombos y golpeando perchas, para reclamar la reapertura de sus locales con el lema «Queremos trabajar» en el marco de la cuarentena por la COVID-19.

Ciento de comerciantes marplanteses, por tercera vez en lo que va de la semana, le solicitaron al gobierno provincial que autorice el regreso a la actividad porque, afirmaron, “no podemos esperar más”.

Los comerciantes reclamaron el permiso para reabrir sus puertas durante la cuarentena, para salir de la crisis económica que los golpea como consecuencia del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

María Carolina Zorlino, una comerciante dedicada a la venta de indumentaria, dijo que “estamos este sábado nuevamente en la calle para pedirle al gobierno provincial y nacional que nos dejen abrir, ya que el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, nos informó que están las condiciones dadas para hacerlo”.

“Necesitamos volver a abrir nuestras puertas porque ya se nos hace imposible poder sostener un alquiler, las carga sociales de las empleadas y los mismos impuestos”, aseveró Zorlino.

Mientras tanto, la comerciante Victoria Crañaz enfatizó que “tuvimos una prueba piloto que funcionó ya que los comerciantes tomamos todas las medidas del protocolo de seguridad y de higiene pertinentes para cuidarnos y proteger a nuestros clientes, por eso le pedimos a las autoridades que nos den la noticia que podemos abrir al menos seis horas por día”.

En ese sentido, Crañaz sostuvo: “muchos locales ya han tenido que cerrar sus persianas y esto afecta notablemente a la economía de nuestra ciudad y más a esta calle que es tan comercial y la mas visitada por marplatense, visitantes y turistas”.

A lo largo de esta semana los comerciantes marplatenses se movilizaron hasta el Centro de Monitoreo municipal donde tiene el despacho el intendente Montenegro, y junto con gastronómicos realizaron un «cacerolazo» frente al palacio municipal y un “aplaudazo, percherazo y alamarzo” por las calles Güemes, Peatonal San Martín, San Juan, Juan B. Justo, Carlos Tejedor y avenida Constitución

Fuente: El Marplatense

Comentarios

comentarios