Piden revocar la prisión domiciliaria a Sasso

La Justicia pidió revocar la prisión domociliaria a Federico Sasso. Según denunció la mamá de la víctima, Verónica Borelli, la tobillera electrónica de Sasso sonó 29 veces. “Pido que vaya a un penal y que pague lo que hizo”, indicó.

“Es la segunda vez, la primera la pidió Casación y ahora lo pide la Corte Suprema de Justicia. De por si, no tiene que pasar una y pasó 29 veces”, indicó Borelli.

“Siento que hay una justicia que se llama poder, poder de los que ponen dinero con los jueces, vos mataste, yo no puedo echarle la culpa a otro persona que no sea él. Mínimo tenes que estar en un penal no puede estar seis años en una prisión domiciliaria”, agregó.

Asimismo, aseguró que “lo qe estamos pidiendo es justicia. No pido ni que le den 50 años, pido que vaya a un penal y que pague lo que hizo, el estaba alcoholizado, esto no puede ser gratis. Yo me lleve la muerte de Lucía gratis”.

