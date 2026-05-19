Pimpinela llega con su espectáculo ¨Noticias del Amor¨ a La Plata.

|Luego de agotar entradas en toda América y España con su multipremiado espectáculo «Noticias del Amor « — galardonado recientemente con dos Premios Estrella de Mar al Mejor Recital y el máximo galardón de Oro 2026—
Pimpinela, el dúo más icónico de la música en español, llegará la ciudad de La Plata el próximo 3 de octubre.
Pimpinela llega al Hipódromo de La Plata con una experiencia renovada, inaugurando oficialmente una nueva disposición del predio.
Con ubicaciones sentadas: una mejora pensada para seguir elevando la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria.
Entradas a la venta por sistema Livepass y boleteria del Teatro Ópera La Plata.
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|«NOTICIAS DEL AMOR»
Más que un concierto, este espectáculo es una celebración de la vida y los vínculos. «Noticias del Amor» invita al público a un viaje audiovisual de gran impacto, donde Lucía y Joaquín abren su corazón a través de una puesta en escena que fusiona la emoción más profunda con esos momentos de comedia que tanto los caracterizan. Es una mirada tierna y, a la vez, divertida sobre las relaciones de pareja que nos marcan a todos.
Sobre el escenario, el despliegue es una verdadera fiesta para los sentidos: junto a su banda, coros y bailarines, los Galán interpretan esas canciones que ya son parte de nuestra propia historia personal, junto a nuevas composiciones que siguen sumando capítulos a su legado. Así, Pimpinela se prepara para una noche inolvidable en el Hipódromo La Plata, reafirmando que el amor y la música son el lenguaje que nos une a través de las generaciones.