Pimpinela llega con su espectáculo ¨Noticias del Amor¨ a La Plata.

«NOTICIAS DEL AMOR»

Más que un concierto, este espectáculo es una celebración de la vida y los vínculos. «Noticias del Amor» invita al público a un viaje audiovisual de gran impacto, donde Lucía y Joaquín abren su corazón a través de una puesta en escena que fusiona la emoción más profunda con esos momentos de comedia que tanto los caracterizan. Es una mirada tierna y, a la vez, divertida sobre las relaciones de pareja que nos marcan a todos.



Sobre el escenario, el despliegue es una verdadera fiesta para los sentidos: junto a su banda, coros y bailarines, los Galán interpretan esas canciones que ya son parte de nuestra propia historia personal, junto a nuevas composiciones que siguen sumando capítulos a su legado. Así, Pimpinela se prepara para una noche inolvidable en el Hipódromo La Plata, reafirmando que el amor y la música son el lenguaje que nos une a través de las generaciones.