El Municipio aprobó nuevas actividades productivas y deportivas

Se decidió la continuidad y la extensión horaria de cafeterías, la vuelta de la pesca deportiva, podólogos y más actividades productivas y deportivas.

A partir de la recomendación de la Comisión de reactivación económica del Concejo Deliberante, el intendente Guillermo Montenegro aprobó hoy por decreto la continuidad de la apertura de las cafeterías, la extensión del horario por una hora más hasta las 19, y la pesca deportiva, entre otras.

Hoy se reunió nuevamente la Comisión de Reactivación Económica integrada por concejales y representantes del Ejecutivo Municipal, donde se evaluó el desarrollo de la primera semana de apertura de las cafeterías y se resolvió continuar con habilitación, al tiempo que se extendió el horario de 7 a 19, una hora más de la prevista anteriormente.

Además, entre las actividades recomendadas por dicha comisión, el intendente decidió permitir la pesca deportiva que podrá desarrollarse de lunes a domingo en horario diurno, y durante los mismos días podrá continuar la pesca con fines de consumo o venta.

También se aprobó en horario de comercios no esenciales otras actividades como: Tiro, Footgolf, Buceo, Tiro con arco, Nado en aguas abiertas, Parapente, Aeromodelismo, Actividad de pesca y remo en Laguna de los Padres (no se permiten actividades recreativas, paseos, picnics, etc.); Padel, Pelota Paleta, Bádminton, Tenis modalidad dobles (estas actividades se permiten fuera del horario diurno con luz artificial); podólogos; y acupuntura, Reflexología, Reiki y similares.

Aclaración: las actividades de pesca y remo NO ESTÁN PERMITIDAS EN LAGUNA DE LAS PADRES.

Este espacio permanecerá cerrado como hasta ahora.

