“Queremos a Claudia”, el grito de miles de mujeres en otro día de lucha

El pedido por la aparición de Claudia Repetto fue el eje de una multitudinaria movilización por el Día Internacional de la Mujer. También se reclamó trabajo genuino, igualdad, erradicar la violencia machista y aborto legal.

“Queremos a Claudia”. El grito se escuchó antes, durante y después. Fue el principal pedido de miles de mujeres que hicieron rebalsar este domingo las calles del centro marplatense para luchar por sus derechos.

La desaparición de Claudia Repetto, a quien se la busca desde hace una semana en Mar del Plata, marcó a fuego una nueva multitudinaria movilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

“La deuda es con nosotras y nosotres: ¡Trabajo, igualdad y aborto legal ya!” fue la consigna con la que se convocó a la marcha. La frase estaba en la bandera con la que el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata-Batán convocó a la movilizar. Atrás, hubo miles de personas, en su gran mayoría mujeres que alrededor de las 18, cuando la lluvia era una amenaza, empezaron a marchar.

Banderas, carteles, remeras, caras pintadas y mucho verde le dieron color a una jornada que había empezado unas horas antes con asambleas y debates con el foco puesto en las problemáticas del sector. Trabajo genuino, igualdad, erradicar la violencia machista y aborto legal y políticas públicas fueron las consignas de la convocatoria que también contó con intervenciones artísticas.

El pedido de aparición con vida de Claudia Repetto sobrevoló toda la marcha. Lo expresaron en cánticos que se repitieron varias veces. Detrás de ellos, se sumaban todos los reclamos que plantea el colectivo femenino y que desde hace algunos años se hicieron más visibles.

Dentro de las organizaciones feministas, estudiantiles y políticas que marcharon hubo una gran cantidad de mujeres que se sumaron en forma particular. Y como los reclamos no hacen distinción de edad, hubo mujeres de todas las generaciones. Como Nancy que a los 82 años no dudó en participar junto a su hija Patricia. Con un pañuelo verde en el cuello, siguió el tranco de la marcha y en pocas palabras definió con claridad el cambio que producen las mujeres en este tiempo. “Hace muchos años no me imaginaba que todo podía salir a la luz. Porque todo se escondía”, explicó y agregó que lo que más la motivaba a salir a la calle era “defender a la mujer del maltrato del hombre”.

A su lado y tomada del brazo, Patricia estaba emocionada. “Este no es un día de felicidad, es un día de tristeza”, subrayó. “Es importante que haya mucha gente para que de una vez por todas se termine esta situación”, consideró y cuestionó que “ahora con el tema del coronavirus se habla todo el tiempo de eso y no se menciona la cantidad de asesinatos y violaciones que ocurren”.

El recorrido de la marcha incluyó una parada en la Comisaría Distrital Primera donde hubo un fuerte reclamo para que continúe la búsqueda de Claudia Repetto. “Que busquen a Claudia” y “Viva la queremos”, fueron los pedidos de la marea femenina en la Avenida Independencia.

Los pedidos

En la previa del inicio de la marcha, las organizaciones que componen el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata-Batán acordaron hacer pública una lista de exigencias, como base de la convocatoria y del llamado al paro de este lunes.

Las principales exigencias fueron: “Vivas libres y con trabajo nos queremos”, “Si nuestras vidas no valen que produzcan sin nosotras”, “La deuda es con nosotras y nosotres: sin presupuesto no hay políticas públicas”, “No al FMI: refinanciar es pagar y pagar es ajustar”, “Presupuesto para la instrumentación en su totalidad de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que a 11 años de su aprobación fue todos los años insuficiente”, “Presupuesto para el cumplimiento real de la ordenanza de Emergencia en el Municipio de General Pueyrredon: disponibilidad de botones antipánico, actualización de los montos de becas, urgente nombramiento de profesionales en la dirección de políticas de género”, “Declaración de emergencia en violencia de género que signifique mayor presupuesto en prevención, contención a las víctimas, soluciones habitacionales, ¡Implementación de a promotoras territoriales en género ya!”, “Atención efectiva, oportuna e integral a mujeres y disidencias en situación de violencia”, “Políticas públicas para que se identifiquen los indicios de violencia. Políticas de prevención del acoso, abuso y femicidio”, “Basta de acoso laboral: exigimos la adhesión el Estado argentino a la recomendación 190/19 de la OIT sobre la eliminación del acoso y la vioencia en el lugar de trabajo en todos los ámbitos”, “Igual salario por igual trabajo”, “Ni un despido más, ni una trabajadora menos. Reincorporación de las despedidas”, “Salario mínimo y básico igual a la canasta familiar”, “Acceso al derecho de jubilarse: creación de una moratoria que nos incluya a todas y todes”.

