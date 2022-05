Reconocen a Jorge Olguín, que llega a Mar del Plata a presentar su libro

Jorge Mario Olguín llegará a Mar del Plata para presentar su libro, en el marco de una etapa de su vida en donde además recibirá un merecido reconocimiento en el Honorable Concejo Deliberante. Es el único futbolista marplatense campeón del mundo en selecciones mayores de AFA. Jugó dos Mundiales.

Olguín, dolorense pero vinculado desde muy chico con Mar del Plata, jugó en Alvarado antes de pasar a San Lorenzo de Almagro, desde donde César Luis Menotti lo convocó para la selección Argentina de fútbol que luego, en 1978, se consagró campeona del Mundo. Su talento se trasladó también a Independiente de Avellaneda y a Argentinos Juniors donde fue parte de un equipo que ganó no solo el torneo de la AFA sino la Copa Libertadores de América.

En diálogo con Primera Tarde, el programa que se emite por Radio Mitre Mar del Plata, Olguín dijo que «el libro es la conclusión a algo hermoso que pense junto al periodista Ezequiel Suárez».

«Fue un lindo proceso volver a revivir todo lo de mi carrera. Había cosas que no me acordaba y Ezequiel me ayudó a rememorarlas. El libro empieza con Mar del Plata y mis primeros años en el fútbol y de ahí todo ese sueño que viví hasta ser campeón mundial», dijo

«Gracias a Dios se dio todo y quedó muy lindo el libro. Es una historia muy rica ya que con la Selección estuve 7 años defendiéndola y jugué 2 mundiales», recordó.

La presentación del libro, que cuenta con el apoyo del Círculo de Periodistas Deportivos y de su presidente José Luis López, y de la agrupación «Los Viejos de Alva», se desarrollará este sábado a las 10, 30 en la sede del club Alvarado, avenida Jara y Rodríguez Peña.

El cambio de horario obedece a que la AFA programó el partido de Aldosivi por la tarde de ese día, con lo cual la organización del evento decidió adelantar el inicio.

Previamente a ello, este viernes, en el Honorable Concejo Deliberante se lo reconocerá, con una declaración de Interés, a partir de una iniciativa del concejal del Frente de Todos Roberto Páez, titular de la comisión de Deportes y que cuenta con el respaldo de todos los concejales de ese bloque. También se hará extensivo al periodista Suárez, de larga trayectoria regional e internacional.

La cita está prevista para las 13 en el segundo piso del Palacio Municipal. Y será la segunda ya que la primera presentación fue en Dolores, en el Municipio, a donde acudió como presentador del evento Vito Amalfitano, condición que se repetirá este sábado.

De acuerdo a lo que se pudo saber, la idea es que el libro de Olguín sea presentado además en Buenos Aires, ciudad donde reside el campeón del mundo, el 25 de junio, cuando se cumplen años de la consagración en 1978.

