Regreso de aerolíneas extranjeras a la Argentina: destinos y precios de los pasajes

Hasta ahora los vuelos arrancan en septiembre, pero no se descarta que puedan comenzar antes y las aerolíneas se preparan. Aquí destinos y precios depasajes

Según la normativa vigente el 1 de septiembre se podrá volver a volar en la Argentina, tanto en cabotaje como en rutas internacionales. Sin embargo, a medida que pasan las semanas, según cómo avance la pandemia, algunas decisiones y medidas pueden cambiar. Hoy la fecha que se baraja es el 1 de Septiembre.

Esta semana, fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron que los vuelos dentro del país se podrían adelantar para mediados de julio, siempre teniendo en cuenta la situación epidemiológica y los protocolos de seguridad. La reunión del miércoles 10 de junio fue clave entre el gobierno, embajadores de varios países, organismos y empresas aéreas para analizar la situación y, entre otras cosas, considerar la posibilidad de retomar los vuelos internacionales antes de septiembre.

Destinos, escalas y precios de cada compañía

Según las publicaciones al día de hoy en las páginas webs de las aerolíneas como en las agencias de viajes todo indica que se reactivarán los servicios aéreos a partir del 1 de septiembre y no antes. Para tener una noción de los destinos seguros y habilitados para viajar, las escalas y los precios de los pasajes, te detallamos algunos ejemplos de cada línea aérea.

American Airlines

Esta companía por ejemplo, tiene tarifas publicadas para volar desde Buenos Aires hasta Miami​ a principios de septiembre con pasajes que arrancan desde 820 dólares por persona ida y vuelta. Y los vuelos a Miami como a Nueva York desde Ezeiza comienzan el 9 de septiembre.

Iberia

Los pasajes a Madrid​ se consiguen desde el mismo 1 de septiembre: la tarifa de ida para ese mismo día es de 63.805 pesos. Pero si programás el vuelo para los días siguientes el costo baja. Un pasaje ida y vuelta saliendo el 4 de septiembre y regresando el 16 del mismo mes cuesta, en total, 66.700 pesos.

Lufthansa

Esta empresa aérea vende pasajes a Frankfurt desde el 1 de septiembre pero con escalas en San Pablo. El tramo de Buenos Aires a Brasil operado por LATAM Brasil, y de San Pablo A Frankfurt, por Lufthansa. La tarifa final ida y vuelta es de US$ 1.103. Aún no se confirmó la fecha en que regresarán los vuelos directos entre Ezeiza y Frankfurt.

Gol

La compañía brasileña Gol vende pasajes a Salvador de Bahía (con escala en San Pablo) por $ 29.221 ida y vuelta, para ir el 1 de septiembre y regresar el 8, por ejemplo.

British Airways

Por su lado en la web de British Airways vende pasajes a Londres a partir del 1 de septiembre. La tarifa ida y vuelta en vuelo directo arranca en US$ 906, sólo con equipaje de mano.

Air France-KLM

Este línea ofrece de Buenos Aires a Ámsterdam​, con ida el 3 de septiembre y regreso el 15, pasajes desde US$ 758 por persona sin equipaje despachado. La ida es con escala en París, operada por Air France, y la vuelta, directa.

“Queremos estar 100% preparados para servir a nuestros clientes de la mejor manera posible cuando esta turbulencia pase. El mercado en su conjunto cambiará y ya estamos trabajando para adaptarnos a esta nueva realidad”, dijo Seth van Straten, Director Comercial de Air France-KLM para Brasil y el Cono Sur.

Turkish Airlines

Esta empresa vende pasajes a Estambul a partir del 1 de septiembre, como siempre, con escala en San Pablo. En clase Economy en tarifa semiflexible, dos piezas de equipaje despachado y otra de mano, desde US$ 1.039 ida y vuelta.

Sky Airline

La compañía chilena vende pasajes de Ezeiza a Santiago a partir del 6 de septiembre. El pasaje arranca en US$ 154 solo con un bolso de mano y un cambio. La tarifa Plus, que incluye además selección de asiento y un equipaje despachado, saldrá US$ 250.

Un dato importante a saber es que hay algunas aerolíneas que, por ahora, no volverán. Es el caso de Air New Zealand que ya a fines de abril había anunciado que dejaría de operar la ruta Auckland-Buenos Aires.

Fuente: buenavibra.es

Comentarios

comentarios