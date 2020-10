La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata en conjunto con la Red Mar del Plata Entre Todos presentan los resultados generales de la encuesta: “Situación financiera de los hogares del Partido de General Pueyrredon en el contexto COVID-19”.

El relevamiento fue realizado entre los días 10 y 30 de agosto, habiendo contado con 1857 casos efectivos. Tal como se detalla en la ficha técnica que acompaña el informe de presentación de resultados, la metodología de relevamiento fue online, con un muestreo auto-seleccionado, post-estratificado con cuotas de zonas geográficas, basados en las siete zonas determinadas por el BID. Debido a que las respuestas provinieron de una sola persona por hogar, no fue posible calibrar considerando cuotas globales por sexo y edad. Considerando estas características, no es posible extender resultados a la población no participante en la encuesta.

A continuación, se detallan los principales y más relevantes emergentes del estudio:

· Proporcionalmente más encuestados (62%) se vieron afectados con una reducción de sus ingresos. Y, el 28,6% de las familias incluidas en el relevamiento manifiestan una caída de ingresos superior al 50%.

· Analizando los cambios en los ingresos familiares de acuerdo al nivel de ocupación del/la jefe de hogar, surge la mayor estabilidad relativa de los empleados del sector público y los jubilados y pensionados. En contraste, las mayores pérdidas de ingresos corresponden a quienes declaran trabajar en cuenta propia, como técnicos y no profesionales, y a quienes manifiestan ser amas de casa pero que contestan por la situación de su hogar.

· Las personas que se describen como desocupadas son proporcionalmente quienes más declaran haber perdido todos sus ingresos, con lo cual cabe preguntarse si son desocupados recientes, debido al contexto.

· El 26,2% de los encuestados ha recibido asistencia del Estado, principalmente a través del IFE, créditos a tasa cero y ATP.

· Con respecto a los gastos del hogar, el 37% manifiesta que han aumentado, aunque el 87% está de acuerdo con que se ha modificado la composición de los mismos. Principalmente se indica que han priorizado los gastos “esenciales” y que los alimentos y artículos de limpieza representan una proporción mayor de su presupuesto.

· El 37% ha dejado de pagar alguno de sus gastos habituales, principalmente los impuestos, las tasas por servicios y las cuotas de créditos y educación privada.

· El 35% indicó que su hogar está más endeudado que al inicio de la pandemia y entre las formas de endeudamiento las más representativas son las contraídas por saldos refinanciados de tarjetas de créditos, los préstamos de amigos y familiares y, en menor medida, préstamos bancarios.

· En la mayoría de los casos el nivel de endeudamiento no supera el 30% de los ingresos del hogar, pero el 24% declara que sus deudas representan entre 30% y 50% de sus ingresos y el 11% más que esa proporción.

· Casi el 55% ahorraba previo a la situación actual de emergencia, sin embargo sólo el 35% de las familias que respondieron indica que su nivel de ahorro ha aumentado o se ha mantenido constante.

El objetivo de este resumen es destacar los principales salientes del estudio. Invitamos a todo/as a ampliar estos emergentes a través del Informe de resultados difundido al que pueden acceder a través de la web de la Facultad www.eco.mdp.edu.ar

