Roberto Chucho Páez: “Que el Intendente se dedique a gestionar y no ponga más excusas”

Roberto Chucho Páez, concejal del Frente de Todos, manifestó su malestar por la falta de gestión del intendente municipal Guillermo Montenegro y acusó al edil Horacio Taccone de ser el socio político del oficialismo, tras la presentación del proyecto que habilitaba a todos los comercios gastronómicos de Mar del Plata a ocupar las veredas para desarrollar su actividad.

“Nosotros como bloque nos abstuvimos y manifestamos desde el primer momento que este era un expediente que merecía ser tratado en comisiones para poder evaluar algunas modificaciones. No puede pasarse por alto que estamos en el pico de contagios de la pandemia con más de 300 casos diarios en Mar de Plata, por eso era fundamental tener una profunda mirada sanitaria antes de tomar una medida. Que el Intendente se dedique a gestionar y no ponga más excusas, que haga lo que tiene que hacer y que deje de usar a sus socios de Acción Marplatense para que pongan la cara tomando decisiones que él no se anima a tomar”. Páez señaló además que hubo una maniobra conjunta entre Acción Marplatense y Juntos por el Cambio para responsabilizar al Concejo Deliberante de una medida que es propia del Ejecutivo.

“Montenegro es quien tiene la facultad de tomar decisiones, es Montenegro el que debe autorizar todas las aperturas, para eso fue elegido por la gente.

Lo que pasa es que acá hay una realidad y es que el Intendente no quiere tomar la decisión porque no quiere quedar mal con la Provincia y tampoco quiere quedar mal con los comerciantes de la ciudad y entonces quiere hacer responsable al Concejo Deliberante de todo. Como bloque pedíamos evaluar sin apuro el expediente, estudiándolo en las comisiones, pero el concejal Taccone se encaprichó para que sea tratado y ante nuestra posición prefirió que se archive. ”.

En referencia al preocupante número de contagios de Covid-19 en la ciudad, Páez responsabilizó al gobierno municipal por la falta de controles y recordó que los ediles del Frente de Todos, mediante diferentes proyectos, anticiparon lo que podía suceder pero nunca fueron escuchados por el Poder Ejecutivo.

“Repito, que el Intendente se dedique a gestionar y no ponga más excusas, para eso la gente lo votó. Nunca se realizaron los controles que debían hacerse. La ciudad tiene un movimiento normal y esto generó el crecimiento de casos. También nos enteramos que no presentaron en tiempo y forma los requisitos que le permitían a Mar del Plata acceder al Fondo para la Reactivación Cultural y Turística impulsado por el gobernador Axel Kicillof , la falta de gestión dejó en el sexto lugar a la ciudad detrás de otros municipios más pequeños y sin la magnitud veraniega que tiene General Pueyrredón”.

