ROCCO POSCA PRESENTA ¨AMOR VALIENTE¨ EN THE ROXY

Rocco Posca presenta en vivo en The Roxy ¨Amor Valiente¨ su cuarto álbum de estudio el próximo sábado 5 de julio, 19hs.

Amor Valiente es una obra que sintetiza mucho los primeros discos del artista para unirse en algo nuevo.

Las entradas se encuentran a la venta por sistema AllAccess

Acerca de Rocco Posca

Rocco Posca es un artista multifacético y versátil. Comenzó su carrera musical en 2016 a sus 17 años, y continúa desarrollándose como músico, cantante, compositor y actor. Su expresión escénica en el ámbito del rock se caracteriza por la fusión de riffs de guitarras distorsionadas con composiciones introspectivas acústicas, creando una experiencia sonora única. Su presencia en el escenario se distingue por su fuerza y autenticidad, dejando una impresión duradera en el público.

El 29 de marzo de 2017, Rocco Posca abrió el concierto de Catfish and the Bottlemen en el local The Roxy Live. Luego, el 27 de abril del mismo año, realizó la hazaña de tocar en el Cabaret del Maipo, en Buenos Aires, adelantando canciones de lo que sería su primer disco, recibiendo como invitados a grandes figuras como Fito Páez, Diego Rodríguez de Babasónicos y Lolo Fuentes, ex Miranda!.



El álbum debut de Rocco, titulado ‘Niños del universo’, lanzado en 2017, marcó el inicio de su carrera discográfica y fue seguido por «Fervor» en 2018, ambos inmortalizados en formato vinilo. Actualmente, cuenta con tres álbumes de estudio, siendo «El Gaviota» su obra más reciente, lanzada en 2021. Este último trabajo refleja la evolución artística y la madurez de Posca como creador musical. El 14 de abril de 2018 en Tecnópolis, participa del Festival Soundhearts Buenos Aires encabezado por Radiohead, siendo Rocco el único artista argentino en la grilla.



Actualmente se encuentra presentando su nuevo disco ¨Amor Valiente¨

