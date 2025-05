Ryan Cox lanza su segundo álbum ¨Amén al Rock¨

El aclamado artista de rock latino, Ryan Cox, anuncia el lanzamiento de su segundo álbum titulado Amén al Rock, una producción grabada completamente en vivo que promete captar la esencia y energía que solo se logran en el escenario. Con el acompañamiento de 12 músicos en escena, Cox entrega una propuesta auténtica y apasionada que combina lo mejor de su estilo con la fuerza del rock en vivo.

Un Show Hecho Álbum.

Amén al Rock no es solo un disco, es una experiencia musical en directo. Cada uno de los 10 temas cuenta con su propio videoclip, grabado durante el show en vivo, bajo la producción musical de Remil “Cobi” Renna, producción audiovisual de Ama Peraza y la dirección del reconocido director mexicano Abel Báez, quien aportó su toque cinematográfico para capturar la intensidad de cada interpretación.

El rock me hace sentir libre, y en este álbum quise que esa libertad fuera palpable. No hay nada como tocar en vivo, sentir la energía de la banda y dejar que el público sea parte de la música”, comenta Ryan Cox sobre su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

El Amor Como Bandera



Con dos canciones originales dentro del repertorio, Cox vuelve a explorar el tema que lo ha acompañado a lo largo de su carrera: el amor. Sus composiciones siguen apostando por letras honestas y emociones profundas, destacándose dentro de un álbum que, aunque potente en lo instrumental, no pierde la esencia de su lirismo.

El álbum Amén al Rock estará disponible a partir del 23 de mayo en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube. El lanzamiento estará acompañado de una campaña en redes sociales bajo el hashtag #AmenAlRock, donde los fans podrán compartir sus experiencias al escuchar el disco.

Más que música

El álbum “Amén al Rock” llega con un empaque especial diseñado por Amaris Peraza y su equipo de Tids Studio con la finalidad de que las personas conecten más allá de la música; tendrás una caja especial que tiene el disco en formato casete con su walkman intervenidos con colores vibrantes, un pendrive con el álbum ideal para tu computadora, el CD para el auto y las letras de las canciones en formato rompecabezas “quise compartir esos formatos porque ha sido como la forma de evolución para escuchar música y de la misma forma que el rock ha evolucionado, además el formato casete que mi generación no conoce, tiene una magia especial”, dijo Cox.

Es momento de soñar La compaña de este álbum viene atada a los sueños, pero no solo a desear algo, sino que se trabaje por ello y el principal ejemplo lo dan los atletas de alta competencia, por eso quiere trabajar alianzas con empresas privadas para apoyar a un atleta de cada país de Latinoamérica para que puedan participar en las clasificatorias de los juegos Olímpicos y así seguir el camino de la meta dorada.

“Los atletas les cuenta mucho conseguir participar en estos eventos deportivos y cuando clasifican es muy difícil conseguir la financiación para viajar, así que quiero apoyar porque valoro mucho el trabajo arduo que hacen para llegar a ese nivel”, comentó Ryan quien estudia Gerencia deportiva en Madrid

Comentarios

comentarios