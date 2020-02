Sabrina Critzmann llega a Mar del Plata con “Hoy no es siempre”

La pediatra presentará su último libro el sábado 29 de febrero, a las 19, en el Foyer del Teatro Auditorium. Se trata de una guía práctica para una crianza respetuosa. Acceso libre y gratuito.

Grupo Planeta promueve la llegada de Sabrina Critzmann a Mar del Plata para presentar su último libro “Hoy no es siempre”, una guía pediátrica para una crianza respetuosa el próximo 29 de febrero, desde las 19, en el foyer del Teatro Auditorium y con acceso libre y gratuito. La charla será moderada por Martín Kobse.

“La crianza respetuosa no es un mandato, no es un ‘bebé pegoteado 24 horas’, no es realzar el sacrificio y la abnegación, sino escuchar nuestras propias necesidades, validar nuestro deseo y reconocer en nuestro hijo otra persona a respetar”, explica la médica pediatra, puericultora en formación y comunicadora, Sabrina Critzmann en el primer capítulo de este libro, una guía imprescindible y fascinante, para acompañar la llegada de nuestros hijos al mundo y el devenir de sus primeros años.

¿Por qué es importante la lactancia? ¿Cuáles son los controles verdaderamente necesarios en un recién nacido? ¿Los pies descalzos enferman? ¿Cómo acompañar los llantos y “berrinches” de nuestros hijos? ¿Papillas o BLW? ¿Es normal que se despierte tanto de noche? ¿Cuándo acudir a una guardia médica? ¿Qué es el “movimiento libre”?

Estas y decenas de cuestiones más se desarrollan en Hoy no es siempre. Guía pediátrica para una crianza respetuosa, basado en una profunda investigación, con información documentada, recursos visuales y un lenguaje sumamente claro, además de textos personales de gran valor literario.

Desde sus redes sociales –un verdadero boom– y ahora con este libro, Sabrina Critzmann busca dar información a las familias, para que luego puedan decidir libremente la mejor opción para ellas.

La autora encabeza una nueva generación de pediatras, actualizadas en cuestiones de crianza y alimentación, y por sobre todo, más empáticas con las necesidades reales de los niños y sus familias.

La charla de Sabrina Critzmann cuenta con la producción de Franganillo Comunicación

Comentarios

comentarios