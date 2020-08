SAON: “Es fundamental para un proceso de industrialización nacional una política que construya un consenso en el marco político y sindical”

Durante esta semana, se están desarrollando las Jornadas de Transporte y Logística, con numerosa participación de los principales referentes del sector. Este jueves, la temática abordada fue “La industria naval en la Post Pandemia” donde expusieron sus perspectivas Sandra Cipolla, del Astillero SPI, Miguel Angel Tudino, de TANDANOR, Marcos de Monte, de Astilleros Río Paraná Sur y Juan Speroni, del Sindicato de Obreros Navales de la República Argentina.

En su exposición, el Secretario General del Sindicato de Obreros Navales, Juan Speroni, analizó el proceso de reactivación productiva y construcción de una industria nacional sólida, destacando la necesidad de acordar consensos “es fundamental para un proceso de industrialización nacional una política que construya un consenso en el marco político y sindical. Es la hora de construir un modelo logístico al servicio de los intereses productivos argentinos, para la actualidad y para las futuras generaciones. No podemos seguir otros treinta años asumiendo que Argentina es el chatarrero del mundo. El 98 %de la circulación por el Río Paraná son bandera de otros países, dependemos de un puerto de otros país para nuestro comercio exterior, no se puede seguir discutiendo que el estado importe buques para la defensa nacional, no podemos seguir con la política de importación de unidades. El estado deberá tener la determinación política de transformar la realidad del status quo de la dependencia. No se puede seguir resolviendo la política en la Cuenca del Paraná, en el Río de La Plata y en nuestro frente marítimo como si fuéramos un país Mediterráneo”.

Por otra parte, destacó la importancia del proyecto presentado por el Senador Jorge Taiana, “tenemos que recuperar la centralidad de un proyecto soberano desde esta perspectiva. Estamos convencidos que el proyecto presentado por el senador Jorge Taiana respecto al Canal Madgalena es de fundamental importancia para tener conectividad con las vías fluviales y marítimas, que permita a los buques que transportan las cargas de nuestro comercio exterior contar con una salida al mar con conectividad fluviomarítima en el marco de un concepto de asociatividad de los puertos de nuestro país, estableciendo un claro concepto donde la centralidad sea la búsqueda de un consenso para proteger el trabajo y la producción nacional.

Para finalizar, mencionó una frase del General Manuel Belgrano, en el marco del 2020 que fue declarado como su año, “toda nación que deja hacer por otra una navegación que puede hacer por sí misma, compromete su futuro y el bienestar de su pueblo”.

