Se realizó la defensa de la Rendición de cuentas en el HCD￼

En el marco de la defensa de la Rendición de Cuentas de la Administración Central y Entes Descentralizados, este miércoles se presentó el secretario de Hacienda Germán Blanco en el marco de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, cuyo presidente es Nicolás Lauría.

Para calentar la previa, desde la oposición había solicitado que fueran todos los secretarios y presidentes de los Entes quienes también fueran a exponer en el seno del deliberativo local. Sin embargo, eso no fue aprobado y el único presente fue Blanco.

Sobre esto, la concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori dijo que “el oficialismo y el presidente de esta comisión votaron para que solo venga el secretario de Hacienda y no nos permitieron por la cantidad de votos para que vengan secretarios y presentes de los Entes”, por lo que quien tendrá que informar y defender a cada sector del Municipio, será el Secretario mismo.

A ello le respondió el oficialista Fernando Muro quien se defendió y dijo: «El Municipio utiliza mecanismos para cubrirse de la inflación», acotó al tiempo que Santoro, presidenta del bloque del FdT, había puesto el ojo en el dinero que se encuentran en las cuentas de la Municipalidad.

Una semana después de lo previsto, el debate se centralizó en el segundo piso del Palacio comunal.

El secretario de Hacienda, Germán Blanco dijo: «Antes de comenzar con los grandes números de la Rendición de cuentas quiero mencionar que esta instancia forma parte de la incorporación sucesiva de canales por los cuales la información. Tenemos publicados muchos de los informes que forman parte de la rendición para aportar a la transparencia de los datos».

«El presupuesto del 2022 fue elaborado teniendo en cuenta la pauta del marco macro fiscal que es del Ejecutivo Nacional. Imprimía una meta de una inflación que a diciembre del 2022 estimaba que sería del 33%, lo que terminó con un casi 95% por encima de lo que fue el índice del 2021», aclaró el Secretario.

«En este contexto vale mencionar el desafío que exige para los municipios y el de General Pueyrredon, sobre una parte de los recursos municipales que se aprueba anualmente para las tasas y derechos que fue elaborado en base al marco macro fiscal. Principalmente el pedido del Intendente a todo el equipo fue procurar que todas las cuentas estén ordenadas y eso requiere y exige que mantengamos un continuo cuidado con respecto a las decisiones y los gastos del Municipio», indicó Blanco.

«En ese sentido, en forma conjunta con los dos grandes resultados que se calculan y se miden por lo establecido por la Ley de renta municipal, el análisis de cuentas públicas y el adicional de los saldos al inicio de disponibilidades y el pago de la deuda de ejercicios anteriores. En el año 2022 se terminaron recaudando un poco más de $37 mil 200 millones y antes del pago de la deuda consolidada y flotante, se devengaron casi $37 mil 880 millones», expresó.

«Al cierre del ejercicio 2021, el Municipio tenía fondos disponibles por cerca de $2 mil millones por fondos ordinarios y afectados. Esta ejecución determinó que se recaude un 73% más que lo que se recaudó en el 2021», explicó.

«En términos de la medida de la Ley Orgánica Municipal del equilibro fiscal del Municipio, de un resultado de un poco más de mil millones de pesos el año pasado, el resultado del artículo 44 cerró en $174 millones», aclaró el Secretario de Hacienda.

«Los únicos fondos que están disponibles para que el Municipio pueda y deba administrar la liquidez de corto plazo para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, son una clase particular de fondos comunes de la inversión que tiene Banco Provincia. Esos tienen la particularidad de que no tienen costo ni de suscripción ni de rescate. El Municipio los dispone de igual manera que si se tratara de una colocación de fondos a la vista, con la diferencia de que ese tipo de corto plazo le permiten al Municipio compensar el nivel de inflación», sumó.

En ese contexto, la del Frente de Todos, Virginia Sívori dijo: «Nos parece que un solo secretario tenga que venir a representar de todo un gabinete. Con respecto a la intervención general, nos preguntamos en dónde radica el decir de que las cuentas están ordenadas».

«Vemos un déficit de la Administración central, un superávit en los Entes descentralizados. Que en disponibilidades al cierre del ejercicio hay recursos ordinarios, que no entendemos cómo eso se compatibiliza con contribuciones patronales, con no haber ejecutado 14 obras de origen y de tesoro municipal que no se llamaron a licitación. Observamos un presupuesto que no llegó a ejecutar el 52% de bienes de consumo, bienes de uso con el 24% de lo presupuestado. Vemos una diferencia enorme entre lo planificado y lo ejecutado», afirmó.

A lo que Blanco respondió: «Con carácter general, en un contexto de volatilidad e inflación, deriva en que en cada decisión que se tome, cuente con el financiamiento restrictivo. En ese sentido, cuando uno mira la dinámica del ejercicio 2022, uno nota que el resultado financiero del Articulo 43, medido en base devengado, está muy por debajo de los saldos disponibles que tenía el Ejecutivo. Esa forma de ir utilizando paulatinamente lo fondos que se pudieron haber acumulado, es una forma ordenada de asegurarse el Municipio de cumplir en tiempo y forma con los compromisos, con el pago de sueldos, de bienes y servicios.

«Recordemos que la mayor parte de las obligaciones que toma el Municipio con los proveedores, son de carácter comercial y corrientes. Muchas veces la capacidad que tienen ellos, difícilmente vaya a más de los 60 días. Esto no quiere decir que cuando uno mira un corte de información como son los que se generan a los efectos de la Rendición, no puedan y de hecho coexisten, saldos disponibles al cierre, que se van a aplicar para pagar obligaciones de corto plazo», afirmó.

«La gestión financiera de cualquier organismo, requiere para un saludable funcionamiento, contar con fondos disponibles, que cuando los miramos en términos relativos, a fin de año representaban menos del 5% del total de recursos que va a cobrar el Municipio, menos de una nómina salarial, que se tienen que pagar dentro de los próximos 30 días», confirmó.

Por otro lado, el Concejal Vito Amalfitano consultó por el EMDER, precisamente por el Estadio José María Minella. «Venimos expresando la particular preocupación. Vemos que en bienes de uso se ejecutó cero sobre $13 millones 805 mil. Y en cuanto al ítem de alquileres, nos llama la atención porque se habían estimado $2 millones y figura como monto recaudado $200 mil», dijo.

A ello, el Secretario indicó: «Hay algunas apreciaciones que realiza el Presidente respecto de la política seguida para el mantenimiento de la infraestructura deportiva y la inquietud la puedo anotar para transmitirla, si es que no está ya respondida en la memoria o reseña que elevó él mismo».

También se preguntó por los bienes de consumo en educación. «Lo que podemos hacer es realizar un detalle de lo que se terminó comprando, respecto de lo previsto para el presupuesto y hay que tener en cuenta también que muchas veces lo que termina reflejado, no incluye muchos procesos de contrataciones que pueden estar en el cierre del ejercicio», respondió Blanco.

Por otro lado, la concejal María Laura Santoro hizo hincapié en el pedido de que estén presentes las distintas autoridades de cada eje descentralizado. «Donde ustedes ven orden, nosotros vemos insensibilidad social y no puede ser así donde se considera que hay orden. Tendría faltar, no sobrar, en este contexto macroeconómico. No es equilibrio fiscal eso», expresó.

«Previamente, comprendiendo la diferencia de opiniones que puede haber, hay que resaltar que los fondos que tiene disponible el Municipio, no es plata que sobra, sino que es dinero que está en un instrumento que protege del poder adquisitivo y que conforme mismo a ese presupuesto, va a estar aplicada en algún momento en algunas de las cuestiones que están previstas»

«Si bien el Municipio terminó cobrando un 73% más que el año 2021, el nivel de gastos que hubo en el criterio de orden, terminó devengando un 84%. Entendemos que la mayor disponibilidad de recursos que tuvo el Municipio se destinó en parte también a la posibilidad de finalidades del presupuesto. Teniendo en cuenta el desafío que significa intentar que se siga cumpliendo con el equilibro con proveedores y con empleados. Ya hemos visto en el pasado el efecto de extender a largo plazo la situación derivada de que el Municipio deje de cumplir. Sabiendo sobre las dificultades que tienen todos, para acceder a herramientas de financiamiento de corto plazo que no sea algún descubierto en el Banco Provincia», dijo Blanco.

El concejal Agustín Neme pidió que se le acerquen las preguntas a cada autoridad correspondiente de donde tengan las dudas» porque muchas cuestiones no pudieron ser respondidas por el Secretario. «Siendo la metodología ya pactada previamente», dijo.

