“Si Mar del Plata sostiene la situación epidemiológica, podrían volver las clases en agosto”

El ministro de Educación Nicolás Trotta indicó en Teleocho Informa que las clases podrían volver luego de las vacaciones de invierno, los primeros días de agosto, en aquellos lugares donde esté controlada la situación del coronavirus.

“Para planificar el regreso a las aulas se vincula a la realidad epidemiológica que sabemos que es distinta en los distintos lugares de argentina. La vuelta a la escuela va de la mano de los protocolos en donde hay que mantener el distanciamiento social. Otro componente es el consenso social para volver”, comentó el funcionario.

“Vamos a poder estar volviendo a la escuela luego de las vacaciones de invierno pero por supuesto esto es día a día”, indicó.

Asimismo, Trotta detalló que “la decisión final sobre el regreso a las aulas la va a tener cada gobernador. Si Mar del Plata logra sostener el nivel de bajísima circulación que tiene hoy en día, ingresaría en esta posibilidad de regreso según lo defina Kicillof”.

“Sabemos que no va a ser la misma que la de marzo hasta que no haya una vacuna definitiva. El transporte público pasa a ser una cuestión central. El ingreso va a ser escalonado a la escuela no solo para que no se satura el ingreso físico, sino el transporte”, puntualizó el ministro de Educación.

“No van a poder ir todos los niños de manera simultánea no solo en el aula sino en los espacios comunes”, agregó.

En tanto, remarcó que “lo importante es que tampoco haya vínculo entre los integrantes de distintos grados. Hay que disminuir el riesgo al máximo. Cada director luego desplegará todas las medidas y adaptarlas a la realidad heterogénea de nuestra escuela”.

“Lo presencial con lo virtual va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir en este sistema dual”, finalizó Trotta

Fuente: Telefe Mar del Plata

